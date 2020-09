İZMİR Baba ve oğlu, son çare olarak yaşam halatı ile hayatta tutunmuş - Son Dakika

Baba ve oğlu, son çare olarak yaşam halatı ile hayatta tutunmuş

İZMİR'de görevli İş Güvenliği Uzmanı Onur Taşçı, boyamak için çıktıkları vincin halatlarının kopması sonucu kendi çabalarıyla son anda hayata tutunan baba ve oğulun, iş güvenliği alanında son çare olarak görülen yaşam halatı ile hayatta tutunduklarını söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde İsmet Kaptan Mahallesi, Hürriyet Bulvarı'ndaki binada meydana geldi. Baba ve oğul oldukları öğrenilen iki işçi, boya yapmak için bulvar üzerindeki bir binanın en üst katındaki halatlara bağlı olan vince çıktı. Bir süre sonra halatlardan ses geldiğini ve bir problem olduğunu fark eden işçilerden biri, balkon betonunun üzerine çıktı. Bu işçinin oğlu olan diğer işçi ise, kendisini emniyet kemeriyle yaşam halatına bağlayıp, önündeki bir ofisin camını tekmeyle kırarak içeri girdi. Çevrede büyük paniğe sebep olan olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İŞÇİLER ELLERİNDEN GELENİ YAPMIŞ

Olayın yaşandığı binada bürosu bulunan İş güvenliği uzmanı Onur Taşçı, o sırada telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "İlk etapta işçilerin 'Kaçın' seslerini duydum. Onlar böyle bir kazanın olacağını anlamışlardı. Sonra da zaten vincin düşme sesini duydum. Burada hatalar görüyoruz. Kanuni olarak iş güvenliği ile ilgili belli çalışmalar yapmak zorunluluğunuz var. Buradaki olayın temelinde teknik problemlerin çok fazla olduğunu görüyoruz. Kullandığınız ekipmanın elektronik ve mekanik aksamını, çelik halatları ve diğer halatları kontrol etmek zorundasınız. Bunu standartlara uygun bir şekilde yapmak zorundasınız. Burada halat sistemlerinde bazı sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Halatların üzerinde kaç kişi binebileceğine, nerede çalışılacağına, işin ne olacağına göre değişen ve TSE tarafından belirlenen birçok farklı standartı var. Burada 8 milimetre halat kullanılması gerekirken, 6 milimetre halat kullanılmış. Bunların da düzgün kullanılmadığı ve kontrolünün yapılmadığı gözlendi. Bir diğer şey de, çalışan kişinin işe başlamadan önce mutlaka kendi risk analizini yapması. Biz buna gözle muayene deriz. Halata bakacak, vinç aksamına bakacak ve bir problem olup olmadığını anlayamaya çalışacak. Burada işçiler ellerinden geleni yapmışlar" dedi.

Yüksekte iskele ve vinçlerde yapılan işlerin tehlike düzeyinin çok yüksek olduğunu belirten Taşçı, "Biz iş güvenliği konusunda, kişisel koruyucu ekipmanlarını hep en alta yazarız. Yani başvurulacak son çare olarak değerlendiririz. Kişisel koruyucu ekipmanlarından önce teknik problemlerin ve risklerin halledilmesi gerektiğini söyleriz. Burada, en sonda yazılan kişisel koruyucu ekipmanlardan en sonuncusu olan emniyet kemeri bile bir hayatı kurtarmış oldu. Bu, aslında en sondaki maddemizin bile ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Buradan, emniyet kemerinin önemsiz olduğu sonucu çıkarılamaz. Kast edilen şey, kazaların bu noktaya gelmemesi için çaba sarf etmektir. Emniyet halatı, bizim yüksekte yapılacak çalışmalarda olmazsa olmaz ekipmanlarımızdan bir tanesidir. Emniyet kemeri de burada, herhangi bir risk durumunda kişiyi yaşam halatına bağlayıp, güvende olmasını sağlayan ekipmandır. Yüksekte yapılan her çalışmada, mutlaka emniyet kemerini kullanmak zorundayız. Bu bizim tişörtümüz, ayakkabımız gibi olmalı. Buradaki olayda işçi, kendisini emniyet kemeri ile birlikte dikey yaşam halatı dediğimiz halata bağlamış. Bir yandan da can korkusuyla elleriyle halata tutunmuş. Tutunmasaydı da emniyet kemeri onu orada tutardı, ancak bunun belli bir süresi var. Emniyet kemeriyle yaşam halatına tutunduktan hemen sonra kurtarma çalışmalarının bir an önce başlaması gerekir" dedi.