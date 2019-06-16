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İZMİR 'BABALAR GÜNÜ'NDE ŞEHİTLİĞE ACI ZİYARET

1 saat önce

İZMİR'in Konak İlçesi Kadifekale Semti'ndeki Hava Şehitliği'nde Babalar Günü nedeniyle duygusal bir gün yaşandı.

İZMİR'in Konak İlçesi Kadifekale Semti'ndeki Hava Şehitliği'nde Babalar Günü nedeniyle duygusal bir gün yaşandı. Hakkari Çukurca'da 2012 yılında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin İzmir'de yaşayan babası Satılmış Çifti, Babalar Günü'nde o bana gelemedi, ben oğluma geldim dedi. Babalar Günü nedeniyle Kadifekale Semti'ndeki Hava Şehitliği'ne gelenler, anı defterini imzalayıp, şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı, su döktü ve dualar etti. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2012 yılında askeri birliğin geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin İzmir'de yaşayan babası 65 yaşındaki Satılmış Çifti de Babalar Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret etti. Acılı baba, şunları söyledi
Yanımda hiç kimsem yok. Bir tek bu oğlum var. Her zaman geliyorum ziyaretine. Ne Babalar Günü'nde, ne de Anneler Günü'nde kimsemiz kalmadı. Gelenimiz yok. Babalar Günü'nde o bana gelemedi, ben oğluma geldim. Bizim canımız yandı. Bizim gençlerimiz Suriye'de şehit düşüyor. Ama Suriyeli gençler bizim ülkemizde rahatça yaşıyorlar. Biz misafirperver bir ülkeyiz. Yaşlılarına, çocuklarına, kadınlarına bakalım ama neden gençleri kendi ülkelerine gitmiyor. Bizim ülkemizde şehrimizde sürekli olay çıkartıyorlar. Kendi vatanına faydası olmayanın bizim vatanımıza mı faydası olacak Bugün de canımız yanıyor, söyleyecek bir şeyimiz yok maalesef.
İZMİR 'BABALAR GÜNÜ'NDE ŞEHİTLİĞE ACI ZİYARET
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:06 Kaynak: DHA
Konak, İzmir, Babalar Günü, Güncel
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