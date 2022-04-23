İZMİR BABASINI VE BABAANNESİNİ DÖVDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI, TUTUKLANDI - Son Dakika
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İZMİR BABASINI VE BABAANNESİNİ DÖVDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI, TUTUKLANDI

23.04.2022 14:43

İZMİR'de, babası Göksel Geçer ile babaannesi Fatma Geçer'i darbedip, o anları sosyal medya hesabından paylaşan Yalçın Geçer, tutuklandı.

İZMİR'de, babası Göksel Geçer ile babaannesi Fatma Geçer'i darbedip, o anları sosyal medya hesabından paylaşan Yalçın Geçer, tutuklandı.

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalçın Geçer'nin birlikte yaşadığı babası Göksel Geçer ile babaannesi Fatma Geçer'i dövdüğü ve o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığını belirledi. Ekipler bunun üzerine Geçer'i Depo Sokak'ta yakalayıp, gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve daha önce darp suçundan poliste kaydı bulunan Yalçın Geçer, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yalçın Geçer'in görüntülerde, 'Metin' isimli kişiye "Bak bunları bu hale getirdim. 'İbret-i alem olsun' diye. Seni daha beter yapacağım" diye seslendi. Geçer'in babası ve babaannesine küfürler savurduğu ve darp nedeniyle yüzlerinde morluk ve şişmeler olduğu saptandı.

Anne ve oğlunun İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor. (DHA)

İZMİR BABASINI VE BABAANNESİNİ DÖVDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI, TUTUKLANDI
İZMİR BABASINI VE BABAANNESİNİ DÖVDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI, TUTUKLANDI
İZMİR BABASINI VE BABAANNESİNİ DÖVDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI, TUTUKLANDI
İZMİR BABASINI VE BABAANNESİNİ DÖVDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI, TUTUKLANDI

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Narlıdere, Göksel, Medya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR BABASINI VE BABAANNESİNİ DÖVDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI, TUTUKLANDI - Son Dakika


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