İZMİR Babasının beylik silahıyla intihar etti-EK - Son Dakika

Babasının beylik silahıyla intihar etti

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bunalıma giren 15 yaşındaki Buse Melisa K., kafasına dayadığı emekli asker olan babasına ait beylik tabancayla intihar etti.

Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde yaşayan Buse Melisa K., girdiği bunalım sonucu bugün saat 02.00 sıralarında, kafasına dayadığı Astsubay emeklisi babası Özay K'yle ait beylik tabancayla intihar etti. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan Buse Melisa K., yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buse Melisa K.'nin intiharı öncesi babası Özay K'yle tartıştığı öğrenildi. Özay K.'nin olaydan sonra emniyete götürüldüğü, ifadesinin alındığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.