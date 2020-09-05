İZMİR Babasının beylik tabancasıyla intihar etti 3 - Son Dakika

Babasının beylik tabancasıyla intihar etti (2)
BABA ADLİYLEYE SEVK EDİLDİ
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, emekli astsubay babası Özay K.'nin (49) beylik tabancasını başına ateşleyerek intihar eden Buse Melisa K.'nin (15) otopsi işlemleri sürüyor. Emniyete götürülen baba Özay K.'nin işlemleri sonrası 'intihara sürükleme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:52 - Kaynak: DHA
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