İZMİR-BAKAN KURUM: İZMİR'DE 13 BİN 500 KONUT İNŞA EDİLDİ - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda İzmirli depremzedeler ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşme sonrasında AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ile İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Haydar Özkan, Bakan Murat Kurum ve Bakan Süleyman Soylu ile birlikte İzmirli depremzedeler hakkında verimli bir görüşme sağladıklarını ifade etti. Bakanların depremzedelerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ve taleplerini ilettiklerini belirten Başkan Özkan, "Bu zamana kadar tıkanmış olan inşaatla ilgili sıkıntılarımız vardı, kredi ile ilgili, emsalle ilgili sıkıntılarımız konuşuldu. Neler yapılabileceği ile ilgili önümüzde bir yol haritası çizildi gibi. Şu anda biz göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı, bize karşı göstermiş olduğu sorumluluk ve devletin babalığını yansıttıklarından dolayı iki bakanımıza da teşekkür ediyorum. Biz buradan umutlu ve mutlu ayrılıyoruz" dedi.

AK Parti milletvekilleri olarak 30 Ekim depreminin ardından sahaya indiklerini dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ise, bütün kurum ve kuruluşların da birlikte hareket ettiğini söyledi. Deprem sonrasında farklı sorunlar oluştuğunu belirten Nasır, "Deprem meydana geldiği anda kimsenin ev veya konutlarının hasar durumuyla ilgili beklentisi, düşüncesi yoktu. O günkü durum daha farklıydı. İlerleyen süreçte hükümetimiz, devletimiz bu konuda hızlı şekilde hareket etti. Aradan 1 buçuk yıl gibi süre geçti, bu süreçte 650 konutu teslim etti. Rıza Bey Apartmanı bölgesinde vatandaşların talepleri doğrultusundaki proje değişikliğinden dolayı süreç biraz uzadı. İnşallah bu mayıs ayı sonunda bin 391 konut, 353 iş yeri proje alanlarında, rezerv alanlarında, yine mayıs ayında 397 konut ve bu yıl sonuna kadar 5 bin 40 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece 30 Ekim Depremi'nde ağır hasarlı olan vatandaşlarımızla ilgili hiç kimse dışarıda kalmamış olacak ve herkes hak sahibi olacak" şeklinde konuştu. Depremin ilk anından itibaren devletin vatandaşın yanında yer aldığını ifade eden Nasır, kaliteli evlerin kısa sürede inşa edildiğini belirtti. Milletvekili Necip Nasır, İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 70'inin dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar TOKİ ve şu anda yapacağımız 5 bin 40 konutla hükümet olarak İzmir'de 25 bin konutun dönüşümünü yaptık ama bir gerçek var ki İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 70'inin dönüşmesi gerekiyor. İzmir 1'nci derece deprem bölgesi. Bugün açıklanan bir AFAD raporu var, onda 21 faydan söz ediliyor. Bunun 13 tanesi hareket halindeki faylar ve her an 7 şiddetinde bir deprem oluşma ihtimali olan bir kentte yaşıyoruz. Buradaki bütün dinamiklerin birlikte hareket etmesi lazım. Bugüne kadar sadece İzmir'de Büyükşehir Belediyesi 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'yla bir tane dönüşüm yapmamıştır ama sadece 73. madde diye ifade ettiğimiz 2005 yılında çıkan Belediye Yasası'nın bir maddesiyle 960 tane konut yapmıştır. Yaklaşık 700 bin konutun dönüşmesi gereken, böyle bir deprem riski olan yerde belediyenin de çok hızlı şekilde hareket ederek, bütün dinamikleriyle hareket ederek, bu sorunu çözmesi gerekir" diye konuştu.