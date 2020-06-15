İZMİR Bakan Pakdemirli'den Bingöl'deki üreticilere müjde - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den Bingöl'deki üreticilere müjde

İZMİR'e bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bingöl'de yaşanan deprem nedeniyle hayvanları telef olan üreticilere destek vereceklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Bayındır Belediyesi'ni ziyaret etti. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile makamında bir araya gelen Bakan Pakdemirli, konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Kartal Operasyonu gerçekleştirdiğini söyleyerek Kuzey Irak'taki harekat nedeniyle orduyu kutladığını ifade etti. Pakdemirli, operasyon çerçevesinde 81 adet terörist hedefin imha edildiği bilgisinin taraflarına ulaştığını kaydetti. Bingöl'de art arda yaşanan iki depremin ardından da bir değerlendirme yapan Bakan Pakdemirli, bir can kaybı bulunduğunu hatırlatarak, "Devletin tüm kurumlarıyla bölgede yer aldığını söyleyebiliriz. Hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. İlk tespitlere göre 105 ahır yıkılmış gözüküyor. 45 küçük baş hayvan, 85 tane de kanatlı hayvan telef oldu. Tüm telef olan hayvanları karşılama kararı aldık. Bu hayvanlarla birlikte depremden etkilenen bölge halkına hayvan yemi desteği kararı aldık. Artçı depremler takibimizde" diye konuştu. Bakan Pakdemirli, hasar tespit çalışmaları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 780 milyon lira hem don hem dolu hem de aşırı sıcak ve fırtınadan kaynaklı hasar tespiti yaptı. Hasar tespiti çalışmaları birkaç gün sürecek. Bunlar valiliklerimiz aracığıyla kayıt altına alınıyor. Narenciye kaynaklı tespitlerde birkaç hafta içerisinde zararın ne olabileceği konusunda belli tahminlerimiz olabilecek."

Bakan Pakdemirli'nin belediyedeki basına kapalı görüşmenin ardından incelemelerde bulunmak üzere Aktaş Plant Çiçek Serası'na hareket edeceği öğrenildi.