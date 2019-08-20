İZMİR Bakan Pakdemirli Karabağlar'daki yangın alanını helikopterle inceledi
14 dakika önce
İZMİR Bakan Pakdemirli Karabağlar'daki yangın alanını helikopterle inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:04 Kaynak: DHA
İZMİR Bakan Pakdemirli Karabağlar
'daki yangın alanını helikopterle inceledi
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