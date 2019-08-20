Son Dakika Haberleri: İZMİR Bakan Pakdemirli Karabağlar'daki yangın alanını helikopterle inceledi
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İZMİR Bakan Pakdemirli Karabağlar'daki yangın alanını helikopterle inceledi

14 dakika önce

İZMİR Bakan Pakdemirli Karabağlar'daki yangın alanını helikopterle inceledi.

İZMİR Bakan Pakdemirli Karabağlar'daki yangın alanını helikopterle inceledi
Karabağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:04 Kaynak: DHA
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