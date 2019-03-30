Son Dakika Haberleri: İzmir Bakan Pakdemirli Milletin Terazisi En İyi Terazidir

İzmir Bakan Pakdemirli Milletin Terazisi En İyi Terazidir

22 dakika önce

Bakan Pakdemirli: Milletin terazisi en iyi terazidirTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın yapılacak yerel seçimler öncesi İzmir'de yaptığı açıklamada, "Barış, huzur ve istikrar ortamında Türkiye büyümeli, istikrar sürmeli. İzmir, çamur, çöp, çukur siyasetinden kurtulmalı.

İzmir Bakan Pakdemirli Milletin Terazisi En İyi Terazidir, System.String[]
Bakan Pakdemirli: Milletin terazisi en iyi terazidir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın yapılacak yerel seçimler öncesi İzmir'de yaptığı açıklamada, "Barış, huzur ve istikrar ortamında Türkiye büyümeli, istikrar sürmeli. İzmir, çamur, çöp, çukur siyasetinden kurtulmalı. İzmir, Nihat Zeybekci başkanına kavuşmalı. Ayda başkanına (Ayda Maç) kavuşmalı. İlçedeki adaylarına kavuşmalı. Milletimiz ne karar verirse başımızın üzerinde yeri var. Milletin terazisi en iyi terazidir" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde İzmir'deki programını sürdüren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, partisinin adaylarına destek için çalışmalarına devam etti. Kentte ilk olarak Konak Vapur İskelesi'ne gelen Bakan Pakdemirli, buradan Karşıyaka'ya geçmek üzere vapura bindi. Vapurda AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu'nun da eşlik ettiği Bakan Pakdemirli, yolcuların yanına oturdu, onlarla sohbet etti. Bir ara vapurun açık alanına çıkan Pakdemirli, burada da körfezden İzmir'i izledi, martılara simit atmayı ihmal etmedi.

ESNAFI ZİYARET ETTİ, KAHVE İÇTİ

Karşıyaka Vapur İskelesi'nde partililer tarafından karşılanan Bakan Bekir Pakdemirli, ardından çarşı esnafını ziyaret etti. AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç'ın eşlik ettiği Bekir Pakdemirli, esnafı dinledi, partisinin adayları için destek istedi. Çarşıda tarihi kahvecide Türk kahvesi içen Pakdemirli, yanına gelen çocuklara da yakın ilgi gösterdi, onlara hediyeler verdi. Bakan Pakdemirli bir seyyar satıcıdan 60 TL'ye 12 çift çorap satın aldı.

Gezisi sırasında açıklama yapan Bakan Bekir Pakdemirli, "Barış, huzur ve istikrar ortamında Türkiye büyümeli, istikrar sürmeli. İzmir, çamur, çöp, çukur siyasetinden kurtulmalı. İzmir, Nihat Zeybekci başkanına kavuşmalı. Ayda başkanına kavuşmalı. İlçedeki adaylarına kavuşmalı. Milletimiz bir karar verecek. Milletimiz ne karar verirse başımızın üzerinde yeri var. Milletin terazisi en iyi terazidir" dedi.

Bakan Pakdemirli programı kapsamında Bayraklı, Bornova, Gaziemir ve Buca ilçelerini de ziyaret edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:38 Kaynak: DHA

Huzur, Bekir Pakdemirli, İzmir, Güncel
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