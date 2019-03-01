İzmir Bakan Pakdemirli Tarım, Günlük Siyasete Alet Edilmemeli

Bakan Pakdemirli Tarım, günlük siyasete alet edilmemeli (2)BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN TIRAZLI MAHALLESİ'NE YATIRIM SÖZÜİzmir'in Karabağlar ilçesinin kırsal mahallelerindeki temaslarına Tırazlı ile devam eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Pakdemirli Tarım, günlük siyasete alet edilmemeli (2)



BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN TIRAZLI MAHALLESİ'NE YATIRIM SÖZÜ



İzmir'in Karabağlar ilçesinin kırsal mahallelerindeki temaslarına Tırazlı ile devam eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet etti. Kendisinin de çiftçi ve üretici olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, Ben de sizlerden biriyim. Çiftçiyim, üreticiyim. Sizlerin dertlerinizi çok iyi biliyoruz, dertlerinize derman olmanın çabası içerisindeyiz. Sıkıntılarınızı gidermenin çabası içerisindeyiz. Sizin derdinizle gece gündüz dertleniyoruz dedi.



Tırazlı Mahallesi'ne yönelik projelerden de bahseden Bakan Bekir Pakdemirli, şunları söyledi



Mahallede mesire yeri kuruyoruz. 50 dekar alanda bin 400 tane fıstık çamı dikeceğiz. 3 yıl boyunca bakımını Orman Bölge Müdürlüğü yapacak. Sonra 49 yıllığına ücretsiz kullanımınıza sunuyoruz. 49 yıllığına geliri mahalle halkımızın olacak. Yaklaşık 20 bin ahlat ağacı yerli armut kalemleri ile aşılanacak ve ekonomik değer kazanacak. Bunlardan da köy halkımız faydalanacak. Orman kadastrosu ile ilgili sorunlar konusunda da Orman Genel Müdürlüğümüz de gerekli çalışmaları yapacak.

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