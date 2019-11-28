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İzmir bakan soylu o eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm
6 saat önce
İZMİR Bakan Soylu O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm (tamamı ftp)
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:35 Kaynak: DHA
İZMİR Bakan Soylu O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm (tamamı ftp)
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