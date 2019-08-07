Son Dakika Haberleri: İzmir Bakırçay Üniversitesinin önlisans ve lisans programları doldu
Son Dakika Güncel Haber

İzmir Bakırçay Üniversitesinin önlisans ve lisans programları doldu

1 saat önce

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019 sonuçlarına göre, İzmir Bakırçay Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarının tamamı doldu.

İzmir Bakırçay Üniversitesinin önlisans ve lisans programları doldu, System.String[]
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019 sonuçlarına göre, İzmir Bakırçay Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarının tamamı doldu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sağlık alanına katkı verecek şekilde altyapı oluşturularak sağlık temalı bir üniversite olmayı hedefleyen İzmir Bakırçay Üniversitesi, tüm bölümlerde yüzde 100 doluluğa ulaştı.
Altı fakülte, iki yüksekokul ve üç enstitü ile öğrenim verilen üniversiteyi 14 okul birincisinin tercih ettiği de kaydedildi.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş de üniversiteyi tercih eden öğrencileri tebrik etti.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 gündür haber alınamayan adamın otel odasında cesedi bulundu
Kurbanlık çadırına asılan "Üniversite mezunu koyuncu" yazısı, satışları artırdı İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 bin aileye 4,6 milyon TL bayram yardımı yapacak Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:21:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Bakırçay Üniversitesinin önlisans ve lisans programları doldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]