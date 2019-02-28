İzmir Balçova Belediye Başkanı Çalkaya Aday Olamayacak

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı

Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı