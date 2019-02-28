Son Dakika Haberleri: İzmir Balçova Belediye Başkanı Çalkaya Aday Olamayacak

İzmir Balçova Belediye Başkanı Çalkaya Aday Olamayacak

2 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İzmir'in Balçova İlçesi CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın yerel seçimlerde yeniden aday olamayacağına karar verdi.

İzmir Balçova Belediye Başkanı Çalkaya Aday Olamayacak, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İzmir'in Balçova İlçesi CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın yerel seçimlerde yeniden aday olamayacağına karar verdi.

İzmir'in Balçova ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığına, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle itiraz edilmişti.

İlçe Seçim Kurulu, Çalkaya'nın aday olamayacağına ve aday olabilmek için ek belge sunması gerektiğine karar vermişti.

İlçe Seçim Kurulu kararına yapılan itiraz, İzmir İl Seçim Kurulu tarafından karar bağlanmıştı. İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulunun Çalkaya'nın aday olabilmek için ek belge sunması yönündeki kararını kaldırmıştı.

İl Seçim Kurulunun bu kararına CHP'li bir üyenin itirazı üzerine konu YSK'nin gündemine geldi.

YSK, itirazı kabul ederek, Çalkaya'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle aday olamayacağı kararını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:34 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı Balçova Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın Adaylığı, İtiraz Üzerine Düşürüldü

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:36:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Balçova Belediye Başkanı Çalkaya Aday Olamayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]