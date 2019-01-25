Son Dakika Haberleri: İzmir Balçova'da Ağaç Seyir Halindeki Araçların Üstüne Devrildi

İzmir Balçova'da Ağaç Seyir Halindeki Araçların Üstüne Devrildi

1 saat önce

İzmir'de fırtına ağaçları devirdi bazı çatılar uçtu, vapur seferleri iptal edildi (2)BALÇOVA'DA AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜSTÜNE DEVRİLDİİzmir'in Balçova ilçesi İnciraltı bölgesinde, bugün saat 18.00 sıralarında bir ağaç yola devrildi.

İzmir'de fırtına ağaçları devirdi bazı çatılar uçtu, vapur seferleri iptal edildi (2)

BALÇOVA'DA AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

İzmir'in Balçova ilçesi İnciraltı bölgesinde, bugün saat 18.00 sıralarında bir ağaç yola devrildi. Bu sırada seyir halinde olan 3 araç da, devrilen ağacın altında kaldı. Araçlarda bulunanlar olaydan yara almadan kurtuldu. Araç sahiplerinden Emrah Dilenç (31), "Ağaç devrildi. Bir anda fren yaptım ama aracın üstüne devrildi" dedi. Kendisine bir zarar gelmediğine şükrettiğini söyledi. Araçta eşi ve çocuklarının bulunduğunu söyleyen sürücülerden Süleyman Alper de, "Eşim ve çocuklarımla birlikte Konak yönüne gidiyorduk. Arabayla giderken birden ağaç devrildi. Ağacın devrildiğini görünce frene bastım. Allah'a şükür durabildim. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu. Yaşanan olayın ardından yol tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

HIZI 76 KİLOMETREYE ÇIKTI

İzmir'de akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtınanın saatteki hızı zaman zaman 76 kilometreye kadar çıktı.

FIRTINAYA HIZI GÜNEY EGE'DE 100 KİLOMETREYİ BULACAK

İzmir Meteroloji 2 Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı. Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'de güney yönlerden rüzgarın saatteki hızının 60 ila 90 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi. Güney Ege'de ise kuvvetli fırtınanın satteki hızı 100 kilometreyi bulacağı belirtildi. Fırtınanın, yarın (cumartesi) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edildi. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının ise güneybatılı akışlarla birlikte batı kesimlerini etkilediği ifade edildi. Toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyıları olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olacağı bildirildi. Toz taşınımı sebebiyle, bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:25 Kaynak: DHA

Balçova, İzmir, Güncel
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