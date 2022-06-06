İzmir'in Balçova ilçesinde bu akşam çıkan orman yangını 2 uçak ve 2 helikopterin de müdahale çalışmalarına katılmasıyla yaklaşık 3 saatte söndürüldü.
Balçova Teleferik civarında bu akşam saat 20.00 civarında çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mücadelesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Toplam 30 arazöz, 14 su tankeri, 2 uçak, 2 helikopter ve 5 dozerin katıldığı çalışma ile yangın 22.40 sıralarında söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika