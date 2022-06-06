İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

06.06.2022 23:09

İzmir'in Balçova ilçesinde bu akşam çıkan orman yangını 2 uçak ve 2 helikopterin de müdahale çalışmalarına katılmasıyla yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

İzmir'in Balçova ilçesinde bu akşam çıkan orman yangını 2 uçak ve 2 helikopterin de müdahale çalışmalarına katılmasıyla yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Balçova Teleferik civarında bu akşam saat 20.00 civarında çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mücadelesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Toplam 30 arazöz, 14 su tankeri, 2 uçak, 2 helikopter ve 5 dozerin katıldığı çalışma ile yangın 22.40 sıralarında söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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