İZMİR BALÇOVA'DA SOKAKLAR KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ - Son Dakika

İZMİR'in Balçova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. 190 genç, 190 metre uzunluğundaki Atatürk portresini ve Türk bayrağını taşırken, saat 19.19'da Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu.

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gün boyunca devam etti. Balçova'da 190 metre uzunluğundaki Atatürk portresini ve Türk bayrağını taşıyan 190 genç ve çok sayıda vatandaş, 'Ata'ya ve bayrağa saygı' yürüyüşü gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Ata ve Sakarya caddelerinde marşlar eşliğinde ilerleyen korteje evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden eşlik etti. Korteji gören çocuklar da büyük bir heyecan yaşarken, o anlar cep telefonlarından çekilen video ve fotoğraflarla ölümsüzleştirildi. Saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı'nın ardından, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve İzmir Marşını okuyan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak çoşkulu dakikalar yaşadı.

'GENÇLERİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gençlerle birlikte yürüyen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 'Balçovalı Gençler, 'Benim ümidim Türk gençliğindedir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olacaklarını bir kez tüm coşkularıyla gösterdiler. Bizler de gençlerimiz için onların geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin geleceğinden ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden taviz vermeyiz. Cumhuriyet değerlerini sonuna kadar savunacağız" dedi.

VATANDAŞLAR DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Türk bayrağını taşıyan Balçovalı gençlerden biri olan İrem Yapanmış (26), '19 Mayıs'ı kutlayabildiğimiz için çok mutluyuz ve gururluyuz. Saygı duruşunda bulunduk. Gençliğe Hitabeyi hep birlikte söyledikö derken, korteje annesi ile katılan 8 yaşındaki Ayşe Ceren Örs ise 'Çok mutlu oldum iyi ki Atatürk var ve iyi ki bizim Ata'mız olmuş. Bizi balkondan izleyenleri görünce çok duygulandımö dedi. Gerçekleştiren etkinliğin çok anlamlı olduğunu dile getiren Şirvan Filiz (40) de, 'Gençlerin Ata'ya ve Cumhuriyetimize sahip çıkması gözlerimi doldurmaya yetti" ifadelerini kullandı.