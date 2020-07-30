İzmir Balçova'daki orman yangını devam ediyor - Son Dakika

(İZMİR) İzmir Balçova'daki orman yangını devam ediyor

Bakan Bekir Pakdemirli: Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor

İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Balçova ilçesinde saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını devam ediyor. Balçova Teleferik yakınlarında başlayan yangın, rüzgar nedeniyle yön değiştirerek Gaziemir bölgesine doğru ilerlemeye başladı. 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı ve 6 dozerle söndürülmeye çalışılan yangında 210 söndürme işçisi görev yapıyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken çevre illerden çok sayıda destek ekibi çağırıldı.

"Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir"

Balçova'daki yangınla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu ifadelere yer verdi: "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Şefliği Balçova barajı Mevkiinde 30.07.2020 tarihi saat 16: 08 'de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 16: 18 'de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir."