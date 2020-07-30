İzmir Balçova'daki orman yangını kontrol altında - Son Dakika

İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin saatler süren uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmaları yapıyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Balçova ilçesi Teleferik yakınında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Rüzgar nedeniyle yön değiştirerek Gaziemir bölgesine doğru ilerlemeye başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Bölgede, 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı ve 6 dozerin yanı sıra 210 söndürme işçisi ile yangına müdahale edildi. Çevre illerden de çok sayıda ekibin sevk edildiği yangın, yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını bizzat yönetti. Ekiplerin soğutma çalışmalarına geçmesinin ardından Pakdemirli bölgeden ayrıldı. - İZMİR