İZMİR Balkona 'Anaokulunu istemiyoruz' pankartı - Son Dakika

Balkona 'Anaokulunu istemiyoruz' pankartı

İZMİR'in Bornova ilçesinde yaşayan H.A., iddiaya göre, evinin karşısındaki anaokulundaki çocuk sesinden rahatsız olunca astığı pankartla anaokulunu istemediğini duyurdu. Pankart karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen öğretmenler ve veliler, H.A.'ya tepki gösterdi.

Erzene Mahallesi'nde yaşayan H.A., iddiaya göre, evinin hemen karşısındaki anaokulunda okuyan çocukların seslerinden rahatsızlık duyması nedeniyle ilginç bir davranışa imza attı. H.A. balkonuna, 'İzmir'in en sessiz ve sakin semti Profesörler Sitesi olarak mahallemizin huzur ve sessizliğini bozan bu anaokulunu mahallemizde istemiyoruz' yazılı pankartı astı. Geçen çarşamba okula gelen öğretmenler ve veliler pankartı görünce şaşkınlık yaşarken, H.A.'ya tepki gösterdi.

Anaokulu sahiplerinden Hasan Taçgel (37), "10 yıldır aynı noktada faaliyet gösteren okulumuzu 4 yıldır biz işletiyoruz. Sabah geldiğimiz asılı pankartı görünce çok şaşırdık ve anlam veremedik. Komşularımızın hemen hepsiyle aramız iyidir ama pankartı asan kişiyle hiç tanışmadık. Geçen yıl bize çocuklarımız bahçede oynarken çok ses yaptıkları gerekçesiyle bir ihtarname yollamıştı. Ancak burası Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve tüm ve belgeyle ruhsatları tam olan bir okul" dedi. Öğrencilerin günde yalnızca 2 saat bahçeye çıktığını belirten Taçgel, "Çocuklarımız, sadece sabah ve akşam 1'er saat olmak üzere bahçede oynuyor. Biz pankartı asan komşumuzla görüşmeye çalıştık ancak hiç olumlu cevap alamadık. İletişim de kuramıyoruz. Pankartta 'semt sakinleri' adına yazıyor ama hiçbir komşumuzla bugüne kadar bir sorunumuz olmadı. Şaşkınlık içindeyiz. Bölgede 28 özel anaokulu ve 7 kolej bulunuyor. Hepsinin ruhsatları ve izinleri var. Ruhsatı olan bir kurumuz ve yapacağımız hiçbir şey yok. Çocuklarımızı çağdaş bir şekilde Türk toplumuna kazandırmaya devam edeceğiz. Pankartı gören velilerimiz de sinirlendi. Bazıları sosyal medya üzerinden de paylaşımlar yaptı. İçinde çocuk sevgisi olmayan kişinin hayata bakışı da olumlu olmaz" diye konuştu.

'ŞAKA SANDIM'

Pankartın gördüğünde büyük bir şok geçirdiklerini söyleyen okul müdürü Deniz Yeşil, "Nöbetçi öğretmenimizin işaretiyle pankartı görünce büyük bir şok ve şaşkınlık yaşadım. Şaka olabileceğini düşündüm ancak olmadığını görünce üzüldüm. Yaşadığımız süreçten dolayı çocuklarımız okullarından uzun bir süre uzak kalmıştı. Yeniden okula başlamanın heyecanı içindeydiler. Ancak bu pankart, hepimizin heyecanımızı biraz azalttı. Umarım bu tarz şeyler hiçbir yerde yaşanmaz. İlk ve son olsun" diye konuştu.

Öğrenci velilerinden Kadir Çetinkaya (28), "Akşam çocuğumu almaya geldiğimde karşı apartmanda asılı duran pankartı gördüm. Açıkçası çok zoruma gitti ve o pankartı sosyal medyada paylaştım. Bu okula 3-6 yaş arasında çocuklar geliyor. Bir çocuk sesi nasıl bir rahatsızlık verebilir? Birbirimize karşı saygılı olmalıyız. Eşimle beraber sağlık çalışanı olduğumuz için şu süreçte birçok şeye şahit olduk. Ama bu durum çok zorumuza gitti" dedi.