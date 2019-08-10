İZMİR BARAJ HAVZASINDA KALAN İKİ MAHALLE TAŞINIYOR

İzmir'de geçmişte kaç kuşağa ev sahipliği yaptığı bilinmeyen, tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Ödemiş Derebebekler Mahallesi'nin bir kısmı, Dereuzunyer Mahallesi'nin ise tamamı, yapımı devam eden Rahmanlar Barajı havzasında kaldığı için kamulaştırıldı.

İzmir'de geçmişte kaç kuşağa ev sahipliği yaptığı bilinmeyen, tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Ödemiş Derebebekler Mahallesi'nin bir kısmı, Dereuzunyer Mahallesi'nin ise tamamı, yapımı devam eden Rahmanlar Barajı havzasında kaldığı için kamulaştırıldı. Dereuzunyer Mahallesi'nin tamamı buradan taşınacak. Derebebekler'de de evleri kamulaştırılan vatandaşlar, farklı yerlerde yeni bir hayat kuracak. Vatandaşlar şimdi doğup büyüdükleri, eşsiz anılara sahip olan evlerine veda etmeye hazırlanıyor.

Ödemiş'te yapımı devam eden Rahmanlar Barajı havzasında kalan kırsal mahallelerden Derebebekler'in bir kısmı, Dereuzunyer'in ise tamamı kamulaştırıldı. Tarihi yüz yıllar öncesine dayanan kaç kuşağa ev sahipliği yaptığı bilinmeyen Dereuzunyer'de yaşayanlar mahalleden taşınacak. Derebebekler Mahallesi'nde yaşayan ve evleri kamulaştırılanlar da bölgeden ayrılacak. Evleri kamulaştırılan vatandaşlar için yeni bir mahalle kurulacak. Baraj havzasının karşı bölgesinde bulunan 8.6 hektarlık ormanlık alan, Hazine adına tescillendikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edildi. Bakanlık, evleri kamulaştırılan ve yeniden ev yapmak isteyenlerin başvurularını aldıktan sonra noter huzurunda kura çekimi yaptı. Buna göre Derebebekler Mahallesi'nde oturan 17 kişi, Dereuzunyer Mahallesi'nde ise 22 kişi, yeni kurulacak mahallede ev sahibi olacak. Yeni yerleşim alanının imar planı ve parselasyon planı Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bakanlığın onayladığı planlara göre, yerleşim alanında 44 adet konut, 1 adet sosyal tesis, 1 adet dini tesis, 1 adet ticari alan parseli bulunuyor.

'MAHALLENİN YARISI KAMULAŞTIRILDI'

Derebebek Mahalle Muhtarı Fikret Toktaş, 3 sokağın bulunduğu mahallenin yarısının kamulaştırıldığını, diğer evlerin ise kamulaştırılmadığını, burada yaşayan vatandaşların mağdur olduğunu savundu. Toktaş, Köy kahvesi, bakkalı ve camisi olan sokak, kamulaştırıldı. Diğer iki sokakların ise baraj bitip de İZSU'ya devredildikten sonra, İZSU tarafından kamulaştırılacağı söyleniyor. Vatandaşlarımızın evleri kaldı. Mağduruz. Zaten 2 buçuk yıldır baraja taş taşıyan kamyonların çıkardığı tozlarının içinde yaşıyoruz. Acilen geri kalan mahallelerin kamulaştırılmasını istiyoruz dedi.

Mahallede daha önce 450 kişinin yaşadığını, zamanla göç verdiğini ve baraj yapımının başlamasından sonra birçok kişinin de evlerini bıraktığını anlatan Fikret Toktaş, şimdi 270 kişinin kaldığını belirtti. 3 çocuk babası Dereuzunyer Mahalle Muhtarı Hasan Fırtına (61) da, devletin ev yapacak kişilere düşük faiz ile kredi vereceğini anlattı. Fırtına, Proje hazırlandı. Devlet 77 bin TL verecek. Bu kredi de 10 yıl geri ödemeli olacak dedi. Fırtına, mahallede bulunan mezarlıkların su altında kalmaması için Başova Yaylası'na taşıdıklarını da söyledi.

'20 BİN TL İLE NEREYE GİDEYİM'

Yaz aylarında mahallenin Başova Yaylası'na çıkan vatandaşlardan Ali Demir (51) baraj inşaatıyla bir çok insanın mağdur olduğunu söyledi. Demir, Ben kamulaştırmadan 20 bin TL aldım. İnsanlar çaresiz tozun ve toprağın içinde kaldı. Evler kamulaştırıldı ama duracak yerimiz yok. Şu anda 120 bin TL alan birisi, bir daire alamıyor. Gidecek yerimiz yok. Bana verilen 20 bin TL ile nereye gideyim 2 oğlum var. Çok mağdur olduk ama yapacak bir şey yok dedi. Cavit Alkan (70), evinin kamulaştırılmadığını, barajda su tutulmaya başlandığında bir sorun yaşanması halinde nereye gideceklerini bilmediğini belirtti.

Evi kamulaştırılan, bahçesindeki meyve ağaçlarına da para ödenen Recep Korkut (66), Türlü çeşit meyvelerin olduğu bahçem ucuza gitti. 44 bin TL ödediler. Devletin kestiği parmak acımaz. Mağdur olsak bile ne yapabiliriz diye konuştu. Mehmet Ali Güner (50) isimli vatandaş ise durumdan memnun. Kamulaştırılan evine 100 bin TL ödendiğini anlatan Güner, Köyden gideceğim için üzülüyorum ama evime verdikleri para iyi. Şu anda yerimiz yurdumuz yok. Köy kuracaklar ama henüz kurulmadı. Ödenen kamulaştırma parası da bitti diye konuştu.

Ödemiş'in iki mahallesinde hak sahibi olan aileler, Kendi Evini Yapana Yardım adı altında verilen konut kredisinden faydalanacak. Hazırlanan projeler için 77 bin TL, özel projeler içinse 53 bin TL kredi verilecek. Yıllık yüzde 2 faiz ile verilen kredi, 10 yılda 10 eşit taksit halinde, kredi ana parası ve faizi ile birlikte tahsil edilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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