İzmir barış pınarı harekatı'ndaki askerlere boyoz hazırladılar

Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere boyoz hazırladılar

İzmir'in vazgeçilmez lezzetlerinden boyoz, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak hazırladı. Hazrlanan 10 bin boyoz, Türk Bayrağı şeklinde yapıldı.

İzmirlilerin 500 yıllık vazgeçilmez lezzeti, kahvaltı sofralarının baş tacı boyoz, ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için hazırlandı. İzmir'de kurulan Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği, harekatta görev yapan Türk askerleri için bağış kampanyası hazırladı. Sosyal medya ve diğer iletişim ağları üzerinden duyuruları yapılan 'Mehmetçiğimize Feda Olsun' adlı kampanyaya destek veren 30 dernek üyesi, 10 bin boyoz hazırladı. Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği Başkanı Burhan Orhan, geçen yıl da aynı kampanyayı Afrin Harekatı için düzenlediklerini hatırlatarak, amaçlarının Türk askerine moral vermek olduğunu bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini vurgulayan Orhan, İzmirli boyozcular olarak yine üzerimize düşeni yapalım istedik. Bir nebze olsun askerlerimizin morali düzelsin diye onlara boyoz yollamak istedik. Yine 10 bin tane boyoz yollayacağız dedi. Kısa sürede 30 meslektaşın kendilerine destek olduğunu anlatan Orhan, daha fazla kişinin katılmak istediğini ileterek, Kısa sürede 10 bin boyoz için destek sözü aldık. Elimizdekileri kolileyip yollayacağız. İzmir'de bir ilk olarak boyozlardan Türk Bayrağı şeklinde tepsi hazırladık. Bu tepsideki 150 boyoz, 15 hamurdan yapıldı diye konuştu.

Dernek üyelerinden fırıncı Ferdi Ünal ise, Mehmetçiğimizin yanında olmak istedik ve bu çalışmayı yaptık. Umarım, onlara bir nebze moral olur. Onların her zaman yanındayız dedi.