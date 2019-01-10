Son Dakika Haberleri: İzmir Barok, Antalya'da Konser Verecek

İzmir Barok, Antalya'da Konser Verecek

1 saat önce

Türkiye'nin barok dönem enstrümanlarıyla müzik yapan ilk grubu olan "İzmir Barok" Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Barok, Antalya'da Konser Verecek, System.String[]
Türkiye'nin barok dönem enstrümanlarıyla müzik yapan ilk grubu olan "İzmir Barok" Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.

"Muratpaşa'da sanat var" etkinlikleri kapsamında Türkan Şoray Kültür Merkezinde sevenleriyle buluşacak olan İzmir Barok, Türk temalı Avrupa bestecilerini içeren bir programla sahne alacak.

Konser, 19 Ocak saat 20.00'da seyircinin beğenisine sunulacak.

İzmir Barok, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) orkestrasından kontrbas sanatçısı Bülent Oral ve keman sanatçısı Hakan Özaytekin tarafından kurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:31 Kaynak: AA

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