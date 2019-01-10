İzmir Barok, Antalya'da Konser Verecek

Türkiye'nin barok dönem enstrümanlarıyla müzik yapan ilk grubu olan "İzmir Barok" Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin barok dönem enstrümanlarıyla müzik yapan ilk grubu olan "İzmir Barok" Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.



"Muratpaşa'da sanat var" etkinlikleri kapsamında Türkan Şoray Kültür Merkezinde sevenleriyle buluşacak olan İzmir Barok, Türk temalı Avrupa bestecilerini içeren bir programla sahne alacak.



Konser, 19 Ocak saat 20.00'da seyircinin beğenisine sunulacak.



İzmir Barok, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) orkestrasından kontrbas sanatçısı Bülent Oral ve keman sanatçısı Hakan Özaytekin tarafından kurulmuştu.

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