İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

İzmir Barosu, YouTube üzerinden yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla son dönemde büyük tartışma yaratan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ile videolar incelenip gerekli araştırmalar yapıldığında savcılıkça tespit edilecek diğer kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Baronun Twitter hesabından yapılan paylaşım ve yazılı açıklama şu şekilde;