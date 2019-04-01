Son Dakika Haberleri: İzmir Barosu'na 100'den Fazla Şikayet Gitti

İzmir Barosu'na 100'den Fazla Şikayet Gitti

57 dakika önce

TÜRKİYE genelinde dün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir Barosu, kurduğu sandık güvenliği merkeziyle vatandaşlara hukuki destek sağladı.

İzmir Barosu'na 100'den Fazla Şikayet Gitti, System.String[]
TÜRKİYE genelinde dün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir Barosu, kurduğu sandık güvenliği merkeziyle vatandaşlara hukuki destek sağladı. Merkeze kent genelinde 100'ün üzerinde şikayet ve istek başvurusu yapıldı. Baro Başkanı Özkan Yücel, seçimi sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İzmir Barosu tarafından kurulan sandık güvenliği merkezi ile sandıklarda yaşanması olası sorunlara hukuki destek sağlandı. Oy verme işlemi başlayıp, oyların sayımı ve ilçe seçim kurullarına aktarılmasına kadar sandık güvenliği merkezi, aralıksız görev yaptı. Oy ve Ötesi Gönüllüleri ile seçimden önce iki aylık süreçte düzenlenen eğitime katılan 200 avukat, merkeze ulaşan şikayetlere anında müdahale ederek vatandaşlara hukuki destek sağladı. Çağrı merkezlerindeki 15 avukat, merkeze ulaşan şikayet ve istekleri, alanda olan avukatlara ileterek sorunun yaşandığı yerlere yönlendirdi. İzmir, ülke genelinde seçimin sorunsuz geçtiği kentler arasında yer aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan ve kentte seçimi sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını belirten İzmir Barosu Başkanı Yücel, "Seçim süreci boyunca birkaç okulda seçim tutanaklarının önceden imzalanması dışında çok vahim iddia ve olaylar yaşanmadı. Aldığımız 100'ün üzerinde çağrının büyük çoğunluğu, yapılacak işlemlerin nasıl yapılması gerektiği ve oy verme sisteminin düzenlenmesine ilişkindi. Bu süreçte bilgi ihtiyacı duyanlar duyurduğumuz çağrı merkezi numaramızdan bize ulaşıp bilgi aldılar ve bizden aldıkları bilgi doğrultusunda çalışmaları yönlendirdiler. Gerek seçim öncesi düzenlediğimiz sandık güvenliği eğitimlerini organize ederek, gerekse seçim günü bizimle birlikte yoğun bir tempoda çalışan Oy ve Ötesi gönüllülerine de ayrıca teşekkür etmek isterim" dedi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:53 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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