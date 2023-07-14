Ölü bulunan genç avukat, intihar etmeden önce silahı başına dayayıp video kaydetmiş - Son Dakika
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Ölü bulunan genç avukat, intihar etmeden önce silahı başına dayayıp video kaydetmiş

14.07.2023 14:53

İzmir'deki evinde ölü bulunan 37 yaşındaki avukat Zeliha Ay'ın intihar ettiği belirlendi. Ay'ın intihar etmeden önce video çekip, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını söylediği anlaşıldı.

Evinde ölü bulunan, İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Zeliha Ay'ın otopsisinde, sağ şakağına dayadığı tabancayla intihar ettiği belirlendi. Ay'ın intihar etmeden önce video çekip, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını söylediği de ortaya çıktı.

12 Temmuz'da, Karşıyaka ilçesi 6660'ıncı Sokak'taki apartman dairesinde meydana gelen olayda; 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan astsubay C.Y., 7 yıldır arkadaşı olan İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay'ı birlikte kaldıkları evde, başından tabancayla vurulmuş halde bulduğunu belirterek yardım istedi. İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ay'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

AYAK UCUNDA BEYLİK TABANCASI BULUNDU

Evin balkon kapısının girişinde yerde yatan Ay'ın, ayak ucunda ise astsubay C.Y.'ye ait beylik tabanca bulundu. Zeliha Ay'ın cenazesi, olay yeri incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. C.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ölü bulunan genç avukat, canına kıymadan önce silahı başına dayayıp video çekmiş

ASTSUBAY ARKADAŞI SİLAH SESİNE UYANMIŞ

Ay'ın evinde misafir olduğunu belirten C.Y.'nin ifadesinde, silah sesiyle uyandığını, yatak odasından çıkınca Zeliha Ay'ı kanlar içinde yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi. C.Y., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ölü bulunan genç avukat, canına kıymadan önce silahı başına dayayıp video çekmiş

TABANCAYI BAŞINA DAYAYIP VİDEO ÇEKMİŞ

Ay'ın otopsisi sonucunda sağ şakağından tabancayla bitişik atış sonucu öldüğü belirlendi. Avukat Zeliha Ay, dün, memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde toprağa verildi. Ay'ın intihar etmeden önce başına tabanca dayayıp cep telefonuyla video çektiği, görüntüde de ölümünden kimseyi sorumlu tutmadığını söylediği öğrenildi.

Ölü bulunan genç avukat, canına kıymadan önce silahı başına dayayıp video çekmiş
Kaynak: DHA
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İntihar, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölü bulunan genç avukat, intihar etmeden önce silahı başına dayayıp video kaydetmiş - Son Dakika


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