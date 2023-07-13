İzmir Barosu'na Kayıtlı Avukat Tabancayla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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İzmir Barosu'na Kayıtlı Avukat Tabancayla Vurularak Öldürüldü

13.07.2023 15:32

İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Zeliha Ay, erkek arkadaşı astsubay C.Y. ile kaldığı evde, tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulundu. C.Y.'nin ifadesine göre, silah sesiyle uyandığını ve Ay'ı kanlar içerisinde yatarken bulduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Zeliha Ay (37), erkek arkadaşı astsubay C.Y. ile kaldığı evde tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Polis merkezine götürülen C.Y.'nin ifadesinde silah sesiyle uyandığını, Ay'ı kanlar içerisinde yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi.

POLİSE İHBARDA BULUNDU

Dün sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan astsubay C.Y., İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay'ı birlikte kaldıkları evde başından tabancayla vurulmuş halde bulduğunu belirterek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeliha Ay'ın cenazesi, olay yeri incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir Barosu'na Kayıtlı Avukat Tabancayla Vurularak Öldürüldü

BEYLİK TABANCASIYLA VURULMUŞ

C.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. C.Y.'nin ifadesinde silah sesiyle uyandığını, Zeliha Ay'ı kanlar içerisinde yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi. Ay'ın, C.Y.'ye ait beylik tabancasıyla vurulduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak Ay'ın bugün öğle namazında Aydın İncirliova'da toprağa verileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir Barosu'na Kayıtlı Avukat Tabancayla Vurularak Öldürüldü
Kaynak: DHA
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