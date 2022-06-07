İzmir Barosu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusu: "Biz Geziciyiz, Siz Gidici" - Son Dakika
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İzmir Barosu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusu: "Biz Geziciyiz, Siz Gidici"

07.06.2022 17:05

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, yönetim kurulu üyeleri ve bir grup avukat, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, partisinin geçen haftaki grup toplantısında söylediği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna tek tek imza atan avukatlar adına açıklama yapan Yücel, "Kendisini ülkenin sahibi sanıyor. Bizi hain, vandal, eşkıya, terörist, çürük ya da sürtük sananlara haberimiz var. Biz, bunların hiçbiri değiliz. Biz halkız. Hiç şansınız yok, gideceksiniz. Biz Geziciyiz, siz gidici” dedi.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, yönetim kurulu üyeleri ve bir grup avukat, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, partisinin geçen haftaki grup toplantısında söylediği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna tek tek imza atan avukatlar adına açıklama yapan Yücel, "Kendisini ülkenin sahibi sanıyor. Bizi hain, vandal, eşkıya, terörist, çürük ya da sürtük sananlara haberimiz var. Biz, bunların hiçbiri değiliz. Biz halkız. Hiç şansınız yok, gideceksiniz. Biz Geziciyiz, siz gidici" dedi.

İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlar, bugün İzmir Adliyesi önünde toplanarak "Biz Geziciyiz, siz gidici" yazılı dövizler açtı ve "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganı attı. Avukatlar adına açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, şöyle konuştu:

"Kendisini ülkenin sahibi sanıyor. Kimse ses çıkarmayacak, kimse itiraz etmeyecek, kimse karşı çıkmayacak sanıyor. Biz Gezi'deydik. Yine orada olacağız ve sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz kararlılığıyla suç duyurusunda bulunma kararı aldık. Bizi hain, vandal, eşkıya, terörist, çürük ya da sürtük sananlara üzücü bir haberimiz var. Biz, bunların hiçbiri değiliz. Biz halkız, halkın kendisini ve mücadelesini temsil ediyoruz. Hiçbir şansınız yok, gideceksiniz. Biz Geziciyiz, siz gidici."

"HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Yücel, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bulundukları mevkiden güç alarak her şeyi yapabilecekleri ve söyleyebileceklerini sanıyorlar ama bu ülkede hiçbir mevki, konum, yer, yurttaşına hakaret etme hakkı vermez. Eğer öyle olursa burada olduğu gibi yurttaşlar, gereken cevabı vermek için bir araya toplanırlar. Az mı sanıyorsunuz sayımızı? Merak etmeyin, çığ gibi artacaktır. Yalnız İzmir'de değil, Türkiye'nin dört bir yanında Gezici olanlar, bu ülkede özgürlükleri kısıtlayanlara, bu ülkenin demokrasisine ihanet edenlere karşı, yani gerçek hainlere, gerçek vandallara, gerçek eşkıyalık edenlere karşı mücadele etmeyi sürdürecek. Bu, bizim boynumuzun borcudur. Çünkü biz avukatız. Asla vazgeçmeyeceğiz bu mücadeleden. Hain, vandal, terörist, eşkıya, çürük ya da sürtük değiliz. Biz halkız. Bunu aklınıza, kafanıza, yüreğinize böyle yazın. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz."

Avukatlar, basın açıklamasının ardından tek tek imzaladıkları dilekçeyi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir Barosu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusu: Biz Geziciyiz, Siz Gidici
İzmir Barosu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusu: Biz Geziciyiz, Siz Gidici
İzmir Barosu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusu: Biz Geziciyiz, Siz Gidici
İzmir Barosu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusu: Biz Geziciyiz, Siz Gidici

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Barosu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusu: 'Biz Geziciyiz, Siz Gidici' - Son Dakika

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