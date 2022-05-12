İzmir Barosu'ndan "Kaftancıoğlu" Açıklaması: "Sır Döküldü, Yaratmak İstediğiniz Koyu Karanlıkta Faşizmin Yüzü Daha Net Seçilir Oldu" - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Barosu'ndan "Kaftancıoğlu" Açıklaması: "Sır Döküldü, Yaratmak İstediğiniz Koyu Karanlıkta Faşizmin Yüzü Daha Net Seçilir Oldu"

12.05.2022 18:51
İzmir Barosu'ndan "Kaftancıoğlu" Açıklaması: "Sır Döküldü, Yaratmak İstediğiniz Koyu Karanlıkta Faşizmin Yüzü Daha Net Seçilir Oldu"

İzmir Barosu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararına tepki gösterdi. Barodan yapılan yazılı açıklamada, "Sır döküldü, yaratmak istediğiniz koyu karanlıkta faşizmin yüzü daha net seçilir oldu. Tehditlerinize, aba altından sopa göstermelerinize aldırmıyoruz. Bir kez daha sesleniyoruz: Kral çıplak" denildi.

İzmir Barosu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararına tepki gösterdi. Barodan yapılan yazılı açıklamada, "Sır döküldü, yaratmak istediğiniz koyu karanlıkta faşizmin yüzü daha net seçilir oldu. Tehditlerinize, aba altından sopa göstermelerinize aldırmıyoruz. Bir kez daha sesleniyoruz: Kral çıplak" denildi.

İzmir Barosu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Kirli siyasi emelleriniz uğruna yargıyı araç haline getirdiğiniz ve bu yolla tüm muhalifleri, 'Kral çıplak' diyen herkesi susturmayı hedeflediğiniz yalnızca malumun ilamı. Ne yaparsanız yapın, bağımlı mahkemelerinizin değil tarihin hükmü yürürlüktedir. ve bu hüküm, halkın ve yurdun özgürlüğüdür. Cezaevindeki tüm siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalı, siyasetçiler hapishanelerle tehdit edilmemelidir. Sır döküldü, yaratmak istediğiniz koyu karanlıkta faşizmin yüzü daha net seçilir oldu. Tehditlerinize, aba altından sopa göstermelerinize aldırmıyoruz. Bir kez daha sesleniyoruz: Kral çıplak."

YORUMLAR
500
AK Partili Bülent Turan'dan 'Canan Kaftancıoğlu' tepkisi: 'Gel Muharrem'den, 'koşun vekillere!' AK Partili Bülent Turan'dan 'Canan Kaftancıoğlu' tepkisi: 'Gel Muharrem'den, 'koşun vekillere!' Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İzmir Barosu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir Barosu'ndan 'Kaftancıoğlu' Açıklaması: 'Sır Döküldü, Yaratmak İstediğiniz Koyu Karanlıkta Faşizmin Yüzü Daha Net Seçilir Oldu' - Son Dakika


Son Dakika
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin açıkladı: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:59:56. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Barosu'ndan "Kaftancıoğlu" Açıklaması: "Sır Döküldü, Yaratmak İstediğiniz Koyu Karanlıkta Faşizmin Yüzü Daha Net Seçilir Oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement