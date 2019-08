İzmir Barosu, valiliğin eylem yasağına iptal davası açtı

İZMİR Barosu, İzmir Valiliği 'nin, 19 Ağustos Pazartesi gününden başlayarak, 10 gün boyunca kent genelinde getirdiği eylem yasağının iptali için İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Van ve Mardin 'in büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması sonrası, İzmir Valiliği, 19 Ağustos gününden itibaren, kent genelinde 10 gün süreyle eylem, toplantı, gösteri gibi etkinlikleri yasakladı.İzmir Barosu, valiliğinin aldığı kararın iptali için İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Yürütmenin durdurulması talebiyle verilen dilekçede, toplantı ve ifade özgürlüğüne ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatlar hatırlatıldı. Dilekçede "Her ne kadar valilik kararında, yasaklama gerekçesi olarak birtakım şiddet içerikli eylemlerin gerçekleşebileceği ihtimalinden söz edilmişse de, bunun somut bir dayanağı yok. Bir varsayım üzerine, somut olgulara dayanmayan gerekçelerle, özgürlüklerin kullanılmasının kısıtlanması kabul edilemez. Doğma ihtimali bulunan bir riskin önlenmesi için özgürlüklerin kullanımının kısıtlanması yerine, gerekli ve yeterli tedbirlerin alınması, kamu otoritelerinin görevidir. Bu görevi yerine getirememelerinin sorumluluğunu da kişilere yüklemeleri mümkün değildir" denildi.'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KULLANILMASI ENGELLENİYOR'10 gün süreyle, İzmir genelinde yasaklama kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülen dilekçede, "Valilik, eğer kamu açısından bir sorun teşkil ettiğini düşünüyorsa, her toplantı ve gösteri yürüyüşü için ayrı ayrı ve gerekçeleriyle birlikte karar vermek zorundadır" ifadesine yer verildi.Dilekçede, Valiliğin, 10 gün süreyle ülkenin en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir genelinde bir yasaklama kararı vererek, insanların toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını, dolayısıyla da ifade özgürlüğünü kullanmalarını engellediği öne sürdü.