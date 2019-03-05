Son Dakika Haberleri: İzmir Barosundan Plaj Sandalyeli Eylem

İzmir Barosundan Plaj Sandalyeli Eylem

1 saat önce

İzmir Barosu üyesi avukatlar İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde yeterli bank olmamasına dikkat çekmek için plaj sandalyeleriyle eylem yaptı.

İzmir Barosundan Plaj Sandalyeli Eylem, System.String[]
İzmir Barosu üyesi avukatlar İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde yeterli bank olmamasına dikkat çekmek için plaj sandalyeleriyle eylem yaptı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde bir araya gelen avukatlar, yanlarında getirdikleri portatif plaj sandalyelerini açarak oturdu.

Grup adına açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, adliye binasının birçok koridorunda bank bulunmadığını, bu durumun avukatlar için olduğu kadar vatandaşlar için de sorun yarattığını ifade etti.

Yücel, şunları kaydetti:

"Biz bugün bu plaj sandalyelerini koyana kadar adliye tarafından konulması gereken banklar koridorlarda yoktu. Defalarca görüşmeler yaptık. Çözümü konusunda harekete geçmeye çalıştık. Bugüne kadar mümkün olmadı. Biz eylem planını açıkladıktan sonra buraya sandalye sevkiyatına başlamışlar. Keşke daha önce yapsalardı."

Avukatları, adliyelerin misafirleri sayan anlayışın terk edilmesi gerektiğini belirten Yücel, "Avukatlar adliyelerin ev sahibidir. Her gün mesai saatimizin büyük bir kısmını burada harcıyoruz. Burayı avukatlar açısından da kullanılabilir, adalete erişimi temin edecek mekanlar haline getirmek bu alanda sorumlu olan herkesin boynunun borcudur." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:35 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi Kasımpaşa: Mustafa Denizli'nin Sağlık Durumu İyi

Süper Loto Talihlisi 26,1 Milyon Liralık İkramiyesini Aldı Son Dakika! Türkiye-Suriye Sınırındaki El Bab Kentinde Patlama: 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 16:08:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Barosundan Plaj Sandalyeli Eylem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]