Son Dakika Haberleri: İzmir Basınının Sevilen İsimlerinden Arzu Turan Yaşamını Yitirdi

İzmir Basınının Sevilen İsimlerinden Arzu Turan Yaşamını Yitirdi

24 dakika önce

Bir süredir kanser tedavisi gören Buca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Turan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İzmir Basınının Sevilen İsimlerinden Arzu Turan Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Bir süredir kanser tedavisi gören Buca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Turan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da, sosyal medya hesabından üzüntüsünü anlatan bir mesaj paylaştı.

Buca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Turan (44), uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. İzmir basınının sevilen isimlerinden olan Turan, bu sabah durumu ağırlaştı ve yaşamını yitirdi. Turan'ın ölümü, meslektaşlarını da üzdü.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da, sosyal medya hesabından Arzu Turan'ın hayatını kaybettiğini duyurarak, "Olmadı arkadaşım; senden güzel haberler beklerken, bu sana hiç yakışmadı. Yakın mesai arkadaşım Arzu Turan'ı maalesef bu sabah kaybettik. Başımız sağ olsun" şeklinde duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

Arzu Turan'ın, bugün ikindi namazına müteakip Buca Belediyesi yanındaki Baha Yörük Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Kaynaklar Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:51 Kaynak: İHA

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