Son Dakika Haberleri: İzmir Basmane: Dünün Ermeni ve Rum mahallesi bugün Avrupa'ya göç yolunda bir durak
Son Dakika Dünya İzmir Basmane: Dünün Ermeni ve Rum mahallesi bugün Avrupa'ya göç yolunda bir durak

İzmir Basmane: Dünün Ermeni ve Rum mahallesi bugün Avrupa'ya göç yolunda bir durak

7 saat önce

Basmane İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden biri. Bu semtin kaderi, 1866'da açılan Basmane Garı'yla kökten değişti.

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Basmane İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden biri. Bu semtin kaderi, 1866'da açılan Basmane Garı'yla kökten değişti. Anadolu'dan İzmir'e ayak basanların uğradığı ilk yer olan Basmane günümüzde mültecilerin Avrupa'ya ulaşmak için kullandığı transit bir merkeze dönüşmüş durumda.View on euronews

İzmir Basmane: Dünün Ermeni ve Rum mahallesi bugün Avrupa'ya göç yolunda bir durak

Avrupa, İzmir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:42 
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