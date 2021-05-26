İZMİR BATIGÖZ SAĞLIK GRUBU'NDAN İKİ YENİ ŞUBE - Son Dakika

İZMİR BATIGÖZ SAĞLIK GRUBU'NDAN İKİ YENİ ŞUBE

26.05.2021 14:20

GÖZ sağlığı alanındaki uzmanlığı, tecrübeli kadrosu, danışanlara sunulan ileri teknoloji tanı ve tedavi yöntemleriyle 2004 yılından bu yana Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren Batıgöz Sağlık Grubu, Batman ve Bakü'de yeni şube açacak.

GÖZ sağlığı alanındaki uzmanlığı, tecrübeli kadrosu, danışanlara sunulan ileri teknoloji tanı ve tedavi yöntemleriyle 2004 yılından bu yana Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren Batıgöz Sağlık Grubu, Batman ve Bakü'de yeni şube açacak.

Pandemi döneminde yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ara vermeden devam eden Batıgöz Sağlık Grubu, 2021'in son çeyreğinde Batman'da açılacak yeni kurumu ile Türkiye'de 7 merkeze ulaşmış olacak. Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehmet Söyler, "2020'nin son çeyreğinde İskenderun merkezimiz faaliyete geçti. Gelecek odaklı projeksiyonumuzdan asla ödün vermedik. Pandemi nedeniyle, her sektörün zor bir dönemden geçtiği bu süreçte, en doğru adımları atarak Türkiye genelinde büyüme stratejimize devam ettik. İskenderun şubesinin hizmet vermeye başlamasının ardından Batman merkezine odaklanmış durumdayız. Göz merkezimiz; yılın son çeyreğinde, eylül-ekim aylarında 5.5 milyon euro yatırım ve 10 kişiden oluşan uzman hekim kadrosuyla hayata geçecek. Batman şubesinin ardından yurt içi yapılanmamıza ara verip Türkiye genelindeki merkezlerimizi mükemmelleştirmeye ve katma değer yaratmaya odaklanacağız" dedi.

'YURTDIŞINDA BÜYÜMEK AMACINDAYIZ'

Batman şubesinden sonra amaçlarının yurtdışında büyümek olduğunu ifade eden Söyler, "Pandemi nedeniyle, her sektörün zor bir dönemden geçtiği bu süreçte, en efektif adımları atarak Türkiye genelinde büyüme stratejimize devam ettik. Gelecek odaklı projeksiyonumuzdan asla ödün vermedik. Batman şubesinin açılışının ardından 2021 sonuna kadar Türkiye genelindeki merkezlerimizi mükemmelleştirmeye ve katma değer yaratmaya odaklanacağız. 2021 ve 2022 projeksiyonumuz ise Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika'da büyümek" ifadelerini kullandı.

BAKÜ'DE YENİ GÖZ MERKEZİ AÇILACAK

2021 ve 2022 yılları kapsamında nihai hedeflerinin, Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri'nde büyümek olduğunu vurgulayan Op. Dr. Söyler, şöyle devam etti:

"Üçüncü stratejik pazarımız ise Afrika. Yurt dışında Romanya- Bükreş, Hollanda- Rotterdam ve Ukrayna- Kiev'de faaliyet gösteriyoruz. Haziran ayında Azerbaycan Bakü'de yeni göz merkezimiz devreye girecek. Bu süreci Bakü ve Gence'deki yeni yatırımlarımız, Kazakistan, Özbekistan ve Londra'daki projelerimiz takip edecek."

İZMİR BATIGÖZ SAĞLIK GRUBU'NDAN İKİ YENİ ŞUBE
İZMİR BATIGÖZ SAĞLIK GRUBU'NDAN İKİ YENİ ŞUBE
İZMİR BATIGÖZ SAĞLIK GRUBU'NDAN İKİ YENİ ŞUBE
İZMİR BATIGÖZ SAĞLIK GRUBU'NDAN İKİ YENİ ŞUBE

Türkiye, Batman, Bakü, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR BATIGÖZ SAĞLIK GRUBU'NDAN İKİ YENİ ŞUBE - Son Dakika


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