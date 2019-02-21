İzmir Bayraklı' da Üzerinde Evlerin Bulunduğu Kayaların Düştüğü Bölgede Ekiplerin İncelemesi Sürüyor
39 dakika önce
İzmir Bayraklı' da üzerinde evlerin bulunduğu kayaların düştüğü bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor(EK)(Tür: Yurt)
İzmir Bayraklı' da üzerinde evlerin bulunduğu kayaların düştüğü bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor(EK)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:42 Kaynak: DHA
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