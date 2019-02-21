Son Dakika Haberleri: İzmir Bayraklı' da Üzerinde Evlerin Bulunduğu Kayaların Düştüğü Bölgede Ekiplerin İncelemesi Sürüyor

İzmir Bayraklı' da Üzerinde Evlerin Bulunduğu Kayaların Düştüğü Bölgede Ekiplerin İncelemesi Sürüyor

39 dakika önce

İzmir Bayraklı' da üzerinde evlerin bulunduğu kayaların düştüğü bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor(EK)(Tür: Yurt)

İzmir Bayraklı' da üzerinde evlerin bulunduğu kayaların düştüğü bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor(EK)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:42 Kaynak: DHA

İzmir, Bayraklı, Güncel
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