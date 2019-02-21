Son Dakika Haberleri: İzmir Bayraklı' da Üzerinde Evlerin Bulunduğu Kayaların Düştüğü Bölgede Ekiplerin İncelemesi Sürüyor

İzmir Bayraklı' da Üzerinde Evlerin Bulunduğu Kayaların Düştüğü Bölgede Ekiplerin İncelemesi Sürüyor

7 dakika önce

İzmir Bayraklı' da üzerinde evlerin bulunduğu kayaların düştüğü bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor(Tür: Yurt)

İzmir Bayraklı' da Üzerinde Evlerin Bulunduğu Kayaların Düştüğü Bölgede Ekiplerin İncelemesi Sürüyor, System.String[]
İzmir Bayraklı' da üzerinde evlerin bulunduğu kayaların düştüğü bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:38 Kaynak: DHA

İzmir, Bayraklı, Güncel
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