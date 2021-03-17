İzmir Bayraklı'ya bin 248 öğrenci kapasiteli kampüs - Son Dakika

İzmir Bayraklı'ya bin 248 öğrenci kapasiteli kampüs

17.03.2021 12:01
İzmir Bayraklı'ya bin 248 öğrenci kapasiteli kampüs, System.String[]

Türkiye'de 112 okulda hem uzaktan hem de yüz yüze eğitime devam eden Uğur Okulları, İzmir Bayraklı kampüsünü açıyor.

Türkiye'de 112 okulda hem uzaktan hem de yüz yüze eğitime devam eden Uğur Okulları, İzmir Bayraklı kampüsünü açıyor. Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz Uğur okullarımıza bir yenisi daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. 12'nci sınıfa kadar eğitim verecek, 56 derslikli, 9 bin 322 metrekarelik kapalı alan, 3 bin 603 metrekarelik açık alana sahip kampüsümüz bin 248 öğrenci kapasiteli" dedi.

Türkiye'nin 51 ilinde 112 okulda hem uzaktan hem de yüz yüze eğitime devam eden Uğur Okulları, deneyimli akademik kadrosuyla öğrencilere donanımlı eğitim olanakları sunuyor.  İzmir'de Narlıdere, Şemikler, Güzelbahçe, Gaziemir, Bornova, Örnekköy ve Bergama'da kampüsleri bulunan Uğur Okulları, Bayraklı Kampüsü ile okullarına bir yenisini daha ekledi.

Okulda düzenlenen veli tanıtım toplantısında, yeni eğitim öğretim döneminde Uğur Okulları olarak öğrencilerle buluşacak Bayraklı Kampüsü hakkında bilgi veren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu "Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim verecek kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız" şeklinde konuştu.

9 BİN 322 METREKARELİK KAPALI ALAN, 3 BİN 603 METREKARELİK AÇIK ALAN

Türkiye'nin 51 ilinde, 74'ü kampüs 112 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu "Başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz Uğur okullarımıza bir yenisi daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. 12'nci sınıfa kadar eğitim verecek, 56 derslikli, 9 bin 322 metrekarelik kapalı alan, 3 bin 603 metrekarelik açık alana sahip kampüsümüzde; erkenSTEM ve STEM laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, 250 kişilik konferans salonu, cep sineması, yüzme havuzu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. Bin 248 öğrenci kapasiteli kampüsümüzde velilerimizin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerimizden oluşan güçlü bir kadromuz var" dedi.

"DİJİTAL ALT YAPI YATIRIMINA 10 YIL ÖNCE BAŞLADIK"

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, yüz yüze eğitime geçiş sürecine hem fiziksel olarak hem tedbir ve uygulamalar olarak hazır olduklarını da belirtti. Sınıflarda sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturduklarını da kaydeden Kulaberoğlu; "Türkiye genelindeki tüm okullarımızda ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası olmak üzere her koşul göz önünde bulundurularak tedbirler alındı ve takibi yapılıyor. Öte yandan pandemiyle birlikte gördük ki öğrencilere bilgiyi aktardığımız, yetkinlik ve yaşam becerileri kazandırdığımız yerler sadece okullar değil. Öğrencilerimize dijital olanaklarımızla zaman ve mekandan bağımsız çalışabilme avantajı sağlarken, yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilmeyi birlikte sunuyoruz. Dijital teknolojilerin eğitime entegrasyonu artık okul seçim kriterleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu yeniliği yıllar öncesinden öngörmüş bir eğitim kurumu olarak, Uğur Okullarında dört yıldır aktif kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme - öğretme platformu Metodbox'ı kullanıyoruz.  Mühendislik ekibimizin çalışmaları ve yaklaşık 10 yıl süren yatırımla hayata geçirilen dijital eğitim sistemi Metodbox ile her gün 75 bin aktif kullanıcı eğitime kesintisiz devam ediyor. Ayrıca bu yıl canlı derslerimizi de Metodbox'a taşıyarak bir ilki gerçekleştirdik. Metodbox içerisine entegre edilen, yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet ile dijital okul ortamının ihtiyaçları tek bir uygulama içinde tutuluyor ve canlı dersler SeeMeet üzerinden yapılıyor" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ DÜNYA VATANDAŞI YETİŞTİRMEK"

Uğur Okullarının en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunu vurgulayan Kulaberoğlu; "Uğur Okulları, yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık deneyimini en başarılı bir şekilde okullarına entegre etmiş olan ve bunu başarı ile uygulayan ilk ve en önemli kurumdur" dedi. Öte yandan öğrencileri sadece Türkiye'deki üniversitelere değil dünya üniversitelerine de hazırladıklarını ifade eden Kulaberoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedefimiz dünya vatandaşı yetiştirmek. Akademik yönden başarılı, yabancı dile hakim, interdisipliner çalışmalarda bulunan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Uğurlu öğrencilerimiz İngiltere, Kanada, ABD gibi farklı ülkelerde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çatısı altında yer alan kurumlarda yabancı dil öğrenme olanaklarına sahip oluyorlar."


İzmir Bayraklı'ya bin 248 öğrenci kapasiteli kampüs
İzmir Bayraklı'ya bin 248 öğrenci kapasiteli kampüs
İzmir Bayraklı'ya bin 248 öğrenci kapasiteli kampüs

Türkiye, Kampüs, İzmir, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Bayraklı'ya bin 248 öğrenci kapasiteli kampüs - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Selahattin Demirtaş'ın mahkemede, Atatürk'ün meşhur sözünü değiştirip kullanması tepki çekti Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek         
13:18
Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi         
12:34
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek         
11:04
Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi         
10:37
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var         
10:19
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hakan Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu, "Net konuşuyorum" diyerek Survivor 2021'in şampiyonunu açıkladı         
22:47
15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı         
22:27
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 13:34:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Bayraklı'ya bin 248 öğrenci kapasiteli kampüs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei