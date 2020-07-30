İZMİR Bayram öncesi şehit yakınları kabirlere koştu - Son Dakika

Bayram öncesi şehit yakınları kabirlere koştu

İZMİR'de şehit aileleri ve yakınları, Kurban Bayramı arefesinde Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskelerini takarak şehitliğin yolunu tutan aileler, acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu söyledi.

İzmir'de şehit aileleri ve yakınları, Kurban Bayramı'nın arefesinde Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, Türk bayraklarıyla donatılmış mezarları temizleyip, çiçek bıraktı. Kimi oğlunun mezarı başında Yasin Suresi'ni okudu, kimiyse erkek kardeşinin mezarını suladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskelerini takan ailelerin, önlem aldığı görüldü.

'VATAN İÇİN CANIMIZI SEVE SEVE VERİRİZ'

Şehit Oktay Erbilgin'in erkek kardeşi Soner Erbilgin, "27 sene önce ağabeyim şehit oldu. Vatanımız sağ olsun. İstanbul'dan geliyorum. İlk günkü gibi acımız daima içimizde. Vatan için hepimiz canımızı seve seve veririz. Ağabeyim Diyarbakır'da şehit düşmüştü. Zırhlı araç şoförüydü. Operasyona giderken pusuya düşürülmüşler. Sol çeneden giren mermi sağ kulağından çıkıyor ve ağabeyim şehit oluyor. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. İyi ki varlar. Onlar olmasa bu vatan olmaz. Bütün annelerin başı sağ olsun" dedi.

Şehit Murat Özkan'ın annesi Asuman Özkan, "Oğlum Tabip idi. Seminerlere giderken 2001 yılında trafik kazası geçirdi. Pandemi var ama yine de oğluma geldim. Bırakır mıyım hiç? Her Cuma günü geliyordum. 19 yıl geçti ama acı hissediyorum. Hala bana İstanbul'dan kirli çamaşır getirecek diye bekliyorum. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyormuş. Evlatlarınız varsa ne kadar tatlı olduğunu bilirsiniz" diye konuştu.