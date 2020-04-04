İZMİR Belediye otobüslerinde vatandaşlara maske uyarısı - Son Dakika

Belediye otobüslerinde vatandaşlara maske uyarısı

KORONAVİRÜS salgınının önüne geçebilmek amacıyla, toplu taşıma araçlarında maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından, İzmir'de bazı vatandaşların kurala uymadıkları gözlendi. Belediye yetkilileri ve otobüs şoförleri, maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, otobüslerde dezenfekte çalışması yaptı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar ile, vatandaşların toplu taşıma araçlarında maske kullanması zorunluluğu getirildi. Kararlara uymayan vatandaşlara ise, adli ve idari cezalar uygulanacağı açıklandı. İzmir'in Konak ilçesindeki Bahribaba otobüs duraklarında, bazı vatandaşların uyarı dikkate aldığı ve çeşitli maskeler taktıkları gözlenirken, bazılarının bu kuralı hiçe saydığı gözlendi. Belediye yetkilileri ile otobüs şoförleri, kurallara uymayanlara uyarılarda bulunurken, vatandaşlara maske kullanımının önemi hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, otobüslerdeki rutin dezenfeksiyon çalışmaları da sürdü. Özel giyimli kişiler tarafından, otobüsler dezenfekte edildi.