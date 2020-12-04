İzmir Belediyesi'nin 'S' plaka ihalesini mahkeme iptal etti - Son Dakika

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin servislerde kullanılan 'S' plakalı araç sayısını artırmak için yaptığı ihale, İdare Mahkemesi'nce hukuka uygunluk taşımadığı gerekçesiyle iptal edildi. Mahkeme kararını sevinçle karşıladıklarını söyleyen İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, "İlk günden beri bu durumun yanlışlar zinciri olduğunu belirtmiştik ve ihalenin yargıdan döneceğinden emindik" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ulaşım Ana Planı çerçevesinde önümüzdeki süreçte 'S' plakalı servis aracı sayısını artırmak için geçen ihaleye çıkılması kararı aldı. İlk etapta 400 plaka dağıtılacağı açıklanınca, mevcut S plaka sahipleri geçen 11 Ağustos'ta Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karara tepki için eylemler düzenledi. S plakalı servis araçlarının sayısının artırılıp muhammen bedelinin tespit edilmesine yönelik hazırlanan Teknik Kurul Raporu, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) geçti. Düzenlenen ihalenin ardından yeni plakalar sahiplerine dağıtıldı. Bir servis sahibi ihaleyi yargıya taşırken, İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi kararını açıkladı. Danıştay 8'inci Dairesi'nin konuyla alakalı emsal kararlarını örnek gösteren mahkeme, belediyeyle ilgili işlerin yürütülmesi ve ihale kararı alınması konularında encümenin yetkili olduğunu belirtti. Mahkeme, mevcut kararların UKOME'de alındığı, mevcut durumun yetki unsuru sebebiyle hukuka uygunluk taşımadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline hükmetti.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, mahkeme kararıyla haklılıklarının kanıtlandığını söyledi. Bostancı, "Bu ihaleye en başından beri karşı çıktık. Pandemi süresinde yaklaşık 3 bin aracın boşta olduğunu ve bir ihtiyaç olması durumunda bunu karşılayacağımızı kendilerine defalarca anlattık. Hatta ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 'e, 'Konuyu; hak, hukuk, adalet çerçevesinde yeniden değerlendireceğinize inanıyorum dedim' ama hiç cevap gelmedi. İlk günden beri yanlışlar zinciri olduğunu belirttik ve bu işin yargıdan döneceğinden çok emindik. Oda olarak açtığımız davayı kazanacağımızdan eminiz. Bu karar yürütmeyi durdurma değil, yapılan işlemin iptal edilmesidir. 400 adet olarak ihaleye çıkarılan ancak 300'ü dağıtılan S plakalar iptal olmuştur. Dolayısıyla bu plakaların toplanması ve paraların da geri ödenmesi gerekiyor. Herkes mahkemenin verdiği karara saygı duymak zorunda" dedi.Pandemi sebebiyle işlerde düşüş olduğunu ve özellikle bu dönemde S plaka ihtiyacının olmadığını belirten servisçi Burak Çıplaklıgil, "S plakalı araçlar kapıların önünde yatarken böyle bir ihtiyaçtan söz edemeyiz. Bu yüzden en başından beri davamızın peşinden gittik. Eylemlerimizi yaptık. Mahkemenin verdiği karar hepimizi çok sevindirdi. İhalede dağıtılan plakaları alan arkadaşlarımız da var. Zamanında onlara da bu işin yanlış olduğunu ve almamaları gerektiğini söylemiştik. Ancak bizi dinlemediler. Şimdi onlar düşünsün. Böylesi çok güzel oldu" diye konuştu.

Mahkeme kararına saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Erdinç Değer ise, "Mahkemeden bu kararın çıkacağına inanıyorduk. Bu olumlu karar arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Pandemi sebebiyle işlerimiz oldukça azaldı. Çoğu esnafın aracı atıl duruyor. Böyle bir durumda yeni plakaya ihtiyaç olabilir mi? Tüm eylemlere giderek desteğimizi göstermiştik. Şimdi de mahkemenin kararına saygı gösteriyoruz ve herkesten de bunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.