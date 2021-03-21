İzmir Bergama'da 20 mahalle, "şap hastalığı" nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

İzmir Bergama'da 20 mahalle, "şap hastalığı" nedeniyle karantinaya alındı

İzmir'in Bergama ilçesindeki bir mahallede şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, hayvan pazarı ve 20 mahalle için karantina kararı verildi.

İzmir'in Bergama ilçesindeki bir mahallede şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, hayvan pazarı ve 20 mahalle için karantina kararı verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Kaleardı Mahallesi'nde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda mahalle ile ilçedeki hayvan pazarının yanı sıra çevredeki 19 mahallede daha karantina uygulaması başlatıldı. Mahallelerdeki hayvanların aşılanacağı öğrenilirken, aşı yaptırmayan veya hayvanlarını meraya çıkarıp alım-satım yapan kişilere ise 15 bin 203 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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