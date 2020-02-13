İzmir bergama'da feci kaza 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Bergama'da feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı (3)

40 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ

İzmir'in Bergama ilçesinde, altın madeni işçilerini taşıyan minibüsün TIR'la çarpıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada hayatını kaybeden maden mühendisi Emre Parmaksız'ın, 40 gün önce baba olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, ölenlerin cenazeleri yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı. Kazada yaralanan altın madeni işçisi Önder Karakaya'nın durumunun ağır olduğu, helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Torbalı Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'İŞİ BIRAKIP YARDIMA KOŞTUK'

Öte yandan, altın madeni işletmesinde çalışan diğer işçilerden Raşit Uymaz, "Biz gündüz vardiyasında çalışıyorduk, kaza yapan minibüsteki arkadaşlarımız da gece vardiyasından çıkmışlardı. Biz işe başladık, yarım saat sonra böyle bir olayın olduğu haberi geldi. Hepimiz şok olduk ve işi bırakıp yardıma koştuk" dedi. Bir diğer işçi Ramazan Karakoyun da, "Kozak yaylası yolu tehlikeli, bizler de oradan geçerken hep tedirgin oluyoruz. Haberi alır almaz işimizi gücümüzü bıraktık, hastaneye geldik. Ölen arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, sağ kalanlara da acil şifalar diliyoruz. Çok üzgünüz, şoke olmuş durumdayız" dedi.