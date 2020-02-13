İzmir bergama'da feci kaza 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir bergama'da feci kaza 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

İzmir bergama'da feci kaza 4 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

Bergama'da feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı (3)40 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞİzmir'in Bergama ilçesinde, altın madeni işçilerini taşıyan minibüsün TIR'la çarpıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada hayatını kaybeden maden mühendisi Emre Parmaksız'ın, 40 gün önce baba olduğu ortaya çıktı.

Bergama'da feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı (3)

40 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ

İzmir'in Bergama ilçesinde, altın madeni işçilerini taşıyan minibüsün TIR'la çarpıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada hayatını kaybeden maden mühendisi Emre Parmaksız'ın, 40 gün önce baba olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, ölenlerin cenazeleri yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı. Kazada yaralanan altın madeni işçisi Önder Karakaya'nın durumunun ağır olduğu, helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Torbalı Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'İŞİ BIRAKIP YARDIMA KOŞTUK'

Öte yandan, altın madeni işletmesinde çalışan diğer işçilerden Raşit Uymaz, "Biz gündüz vardiyasında çalışıyorduk, kaza yapan minibüsteki arkadaşlarımız da gece vardiyasından çıkmışlardı. Biz işe başladık, yarım saat sonra böyle bir olayın olduğu haberi geldi. Hepimiz şok olduk ve işi bırakıp yardıma koştuk" dedi. Bir diğer işçi Ramazan Karakoyun da, "Kozak yaylası yolu tehlikeli, bizler de oradan geçerken hep tedirgin oluyoruz. Haberi alır almaz işimizi gücümüzü bıraktık, hastaneye geldik. Ölen arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, sağ kalanlara da acil şifalar diliyoruz. Çok üzgünüz, şoke olmuş durumdayız" dedi.

İzmir bergama'da feci kaza 4 ölü, 8 yaralı

Bergama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uygur Türkleri'nin koronavirüs endişesi: Toplu yaşam salgın riskini ortaya çıkarıyor
Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı: Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı Amerikalı yazar Dean Koontz, koronavirüsü 39 yıl önce tahmin etmiş

Son Dakika Haberleri
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:01:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir bergama'da feci kaza 4 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]