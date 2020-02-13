İzmir bergama'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var -3 - Son Dakika

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İzmir bergama'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var -3
6 saat önce
İZMİR Bergama'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var -3.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:28 Kaynak: DHA
İZMİR Bergama'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var -3
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