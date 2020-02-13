İzmir bergama'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var -4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir bergama'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var -4 - Son Dakika

İzmir bergama'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var -4

6 saat önce

İZMİR Bergama'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var -4.

İZMİR Bergama'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var -4

İzmir bergama'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var -4

Bergama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
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