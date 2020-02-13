İzmir bergama'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var -6 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir bergama'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var -6 - Son Dakika

İzmir bergama'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var -6

6 saat önce

İZMİR Bergama'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var -6.

İZMİR Bergama'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var -6

İzmir bergama'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı, ölü ve yaralılar var -6

Bergama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:11 Kaynak: DHA
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