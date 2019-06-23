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İZMİR Bergama'da Rafet El Roman rüzgarı

2 dakika önce

Bergama'da Rafet El Roman rüzgarıİzmir'in Bergama ilçesinde, bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bergama Kermesi etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Rafet El Roman hayranlarını coşturdu.

İZMİR Bergama'da Rafet El Roman rüzgarı, System.String[]
Bergama'da Rafet El Roman rüzgarı
İzmir'in Bergama ilçesinde, bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bergama Kermesi etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Rafet El Roman hayranlarını coşturdu.
83. Uluslararası Bergama Kermesi'nin 6'ncı gününde Asklepion Antik Tiyatro'da Rafet El Roman sahne aldı. Pop müziğin sevilen seslerinden olan Rafet El Roman, eski ve yeni albümündeki parçaların yanı sıra Barış Manço, Erkin Koray ve Ferdi Tayfur gibi bir çok ünlü ismin de şarkılarını seslendirdi. Antik Tiyatro'yu dolduran kalabalık da zaman zaman şarkılara eşlik etti. 2 saat süren konserin sonunda Bergama Belediye Başkanı AK Partili Hakan Koştu, Rafet El Roman'a katkıları nedeniyle teşekkür ederek plaket verdi. Rafet El Roman, plaketi almasının ardından yaptığı kısa konuşmada, Bergama'da konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Milattan önce yapılan bu antik tiyatrodan kimler geldi kimler geçti. Antik tiyatrolarda konser vermekten büyük bir keyif alıyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:19 Kaynak: DHA
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