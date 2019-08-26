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İzmir Bergama'da trafik kazası 2 can aldı

49 dakika önce

İzmir'in Bergama ilçesinde Küçükkaya mevkiinde bir otomobilin motorsiklete çarpması sonucu gerçekleşen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

İzmir Bergama'da trafik kazası 2 can aldı, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde Küçükkaya mevkiinde bir otomobilin motorsiklete çarpması sonucu gerçekleşen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Y.K(20) kontrolündeki 35 UMA 52 plakalı otomobil,Yanlızev Köyü çıkışında karşı kavşağa geçmek isteyen Ahmet Güler(62) kontrolündeki 35 F 2720 plakalı motorsiklete çarptı.Aşırı hızla gidem otomobilin motorsiklete yandan çarpması sonucu motorsikletiyle birlikte 200 metre sürüklenen sürücü Ahmet Güler ve eşi Meral Güler olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesinin ardından cenazeler, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Güler çitfinin acı haberini alan aile yakınları yasa boğuldu.


Kazadan kıssa süre sonra jandarmaya teslim olan Y.K(20) gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Ahmet Güler, Bergama, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:16 Kaynak: İHA
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