Son Dakika Haberleri: İzmir Bergama ve Kınık'ta Taşkın Suları Tarım Arazilerini Vurdu

İzmir Bergama ve Kınık'ta Taşkın Suları Tarım Arazilerini Vurdu

1 saat önce

Bergama ve Kınık'ta taşkın suları tarım arazilerini vurduİzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinde etkili olan yağmur sonrası çay ve nehirlerde taşkın yaşanırken, binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Bergama ve Kınık'ta taşkın suları tarım arazilerini vurdu

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinde etkili olan yağmur sonrası çay ve nehirlerde taşkın yaşanırken, binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Bergama ve Kınık'ta 3 gündür süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Bu sabah Kınık'ta Karadere Çayı taştı. Ayrıca Kınık ve Bergama'dan geçen Bakırçay Nehri'nde taşkın oldu. Her iki ilçede buğday, arpa, ıspanak ve sebze ekili alanların da yer aldığı 100 bin dönümü aşkın arazi sular altında kaldı. Kınık'ın Poyracık Mahallesi'nde bazı besiciler arazide mahsur kalınca, Kınık Belediyesi iş makineleriyle kurtarıldı. İzmir'in Kınık ilçesinin Örtülü Mahallesi ile Manisa'yı bağlayan karayolunun kenarından geçen Yayakent Deresi, yolun altını oydu. Karayolunun 16 kilometrelik, Kınık- Örtülü arasındaki bu bölümü, derenin altını oyması sonucu ulaşıma tamamen kapandı. İlçe Jandarma Komutanlığının talebiyle, Büyükşehir ekipleri tarafından yolun giriş ve çıkışına, sürücülerin girmemesi için toprak döküldü.

Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, Bergama'nın özellikle Sindel, Armağanlar, Yenikent ve Aşağıkırıklar bölgelerinde onbinlerce dekar arazi sular altında kaldı. Bu bölgelerde besicilik yapan çiftçilerin hayvanlarını beslemek için bulunan yemleri, yonca, saman ve mısır silajları aniden taşan derelerin yüzünden tahrip oldu. Yetkililerin inceleme yapıp, besicilerin zararlarının tazmin edilmesi gerekiyor dedi.

Kınık Ziraat Odası Başkanı Murat Tosun da, Kınık, Poyracık, Yayakent ve Gümüşova'da 5 bin dekarı arpa ve buğday, 5 bin dekarı ise karışık sebze ekili toplam 60 bin dekar arazi sular altında kaldı. Ayrıca bu arazilerin içinde yer alan hayvan çiftliklerinde bulunan hayvan yemlerini sular götürdü. Bölgenin acilen afet böglesi ilan edilip, üreticinin zararları giderilmeli diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:19 Kaynak: DHA

İzmir, Bergama, Kınık, Güncel
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