İzmir Beşiktaşlılar Derneğinden "Bırakmam Seni" kampanyasına 100 bin lira bağış

İzmir Beşiktaşlılar Derneği, siyah-beyazlı kulübün "Bırakmam Seni" kampanyasına 100 bin lira bağışta bulundu.

İzmir Beşiktaşlılar Derneği, siyah-beyazlı kulübün "Bırakmam Seni" kampanyasına 100 bin lira bağışta bulundu. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin İzmir Beşiktaşlılar Derneğinin başkanı İnan Esen ile yönetim kurulu üyelerini Vodafone Park'taki makamında ağırladığı belirtildi. Buluşmada, kulübün Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban'ın da yer aldığı ifade edildi. İnan Esen'in dernek üyeleri adına 100 bin lira değerindeki bağış çekini Başkan Ahmet Nur Çebi'ye takdim ettiği aktarıldı. Ahmet Nur Çebi'nin "Bırakmam Seni" bağış kampanyasına vermiş oldukları destek nedeniyle İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İnan Esen ve dernek üyelerine teşekkür ettiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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