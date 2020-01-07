İzmir beyaz eşyacılardan 'herkes kendi işini yapsın' eylemi - Son Dakika

Beyaz eşyacılardan 'Herkes Kendi İşini Yapsın' eylemi

İZMİR'de bir araya gelen beyaz eşya satıcıları hipermarketlerin zincir mağazalarında her türlü ürünün satılmasına tepki gösterdi. Kırtasiyeciler, ayakkabıcılar, oyuncakçılar gibi farklı meslek gruplarından da destek aldıklarını söyleyen İzmir Beyaz Eşyacılar Derneği Başkanı Metin Aztekin, yetkililerin önlem almaması durumunda mart ayından itibaren Türkiye'nin her yerindeki beyaz eşya mağazalarının vitrinlerine 'Herkes Kendi İşini Yapsın' sloganının yazılı olduğu pankartlar asacaklarını duyurdu.

İstanbul, Mersin, Eskişehir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep ve Karamanmaraş'tan Beyaz Eşya Satıcıları Dernekleri üyeleri, İzmir Ticaret Odası Ev Aletleri Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya gelerek, sektörün yaşadığı sıkıntıları konuştu. Toplantıda yapılan basın açıklamasında, zincir marketlerin her türlü ürünü satıyor olmasına tepki gösterildi. Toplantıda beyaz bir tahtaya 'Herkes Kendi İşini Yapsın' yazıldı. Üyeler adına açıklama yapan İZTO Meclis ve 26. Grup üyesi Metin Aztekin Türkiye'deki esnafın giderek işsizlikten kepenk kapattığını aktararak "Esnaf iş yapacak ki evine baksın, yeni ürünler alsın, vergi verip ülkeye katkı sağlasın. Avrupa'da AVM'lerin hiçbiri şehir içinde değildir. Eğer bunları şehir içine alırsanız ve zincir marketlere geniş davranış özgürlüğü verirseniz, esnaf kepek indirir. En zengin semtlerden Alsancak'ta dahi birçok dükkan bugün kapalı, boş, satılık. Bu süreç giderek büyüyor. Bugün artık mahallede terzi yok, kasap yok, bakkal yok. Çünkü insanlar çarklarını çeviremiyor. Tüm Türkiye'den esnaflar olarak bu süreçle ilgili önlem almaya karar verdik" dedi.

'MART AYINDAN İTİBAREN EYLEME BAŞLIYORUZ'

Süreçle ilgili beyaz eşya ticaretiyle uğraşanlar olarak iş birliğine giderek harekete geçme kararı aldıklarını aktaran Aztekin mart ayına kadar yetkililerin önlem almaması durumunda Türkiye'nin her yerinde vitrinlerine 'Herkes Kendi İşini Yapsın' sloganının yazılı olduğu pankartlar asacaklarını belirtti. Aztekin şöyle konuştu:

"Her zincir mağazada beyaz eşya satıldığını görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir çirkinlik olmaz. Turşunun, yoğurdun yanında beyaz eşya satılmaz. Türkiye'nin her yerinden beyaz eşyacılar olarak büyük bir iş birliğine girdik. Bizim sektörümüz bu durumdan tek başına zarar görmüyor. Ticaret kanunumuza aykırı bir iş yapılıyor. Belli sınırlar içinde ticaret yürütülür. Ancak zincir mağazalar bunun dışına taşıyor. 'Herkes Kendi İşini Yapsın' diye bir slogan belirledik. Türkiye'nin her yerinde beyaz eşya mağazalarının vitrinlerini bu slogan süsleyecek. Bu işe ayakkabıcılar, oyuncakçılar, halı grubu, kırtasiyeciler, lastikçiler, züccaciye esnafı bize destek oluyor. Defalarca biz bununla ilgili bakanlığa gittik ancak çözüm bulamadık. Bu nedenle mart ayından itibaren İzmir'den yayılarak bu protesto eylemine başlayacağız."

'ZİNCİR MAĞAZALAR ZARAR GÖSTERİYORLAR'

Aztekin, zincir mağazaların gıda ticareti üzerine kurulduğunu bunun dışındaki hiçbir ürünün satılmaması gerektiğini öne sürdü. Taleplerinin eski düzene dönülmesi olduğunu vurgulayan ve zincir mağazaların vergi levhalarının incelenmesi gerektiğini söyleyen Aztekin, normal vatandaşlardan az vergi verdiklerini ve zarar gösterdiklerini iddia etti. Metin Aztekin, "Bu firmaların zararlarını bizler, sizler, normal vatandaşlar ödüyor. Var olan perakende yasası doğru uygulanmıyor. Devletin bu süreçlere önlem alması gerekiyor. Her şeyin eski düzene dönmesi, herkesin kendi işini yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.