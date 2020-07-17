İZMİR 'Beyaz önlüklü çocuk', okuduğu okulun bağışçısı oldu - Son Dakika

İZMİR 'Beyaz önlüklü çocuk', okuduğu okulun bağışçısı oldu

'Beyaz önlüklü çocuk', okuduğu okulun bağışçısı olduİZMİR'in Menemen ilçesinde, Muharrem Ütri (43), ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle arkadaşının çamaşır suyundan beyazlamış eski önlüğüyle gittiği okulunun, bağışçısı oldu.

'Beyaz önlüklü çocuk', okuduğu okulun bağışçısı oldu

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İZMİR'in Menemen ilçesinde, Muharrem Ütri (43), ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle arkadaşının çamaşır suyundan beyazlamış eski önlüğüyle gittiği okulunun, bağışçısı oldu. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılarak yeniden yapılacak Menemen Koyundere Ortaokulu'na Muharrem Ütri'nin adı verilecek.

İzmir'in Menemen ilçesinde inşaat işçisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve şimdilerde müteahhitlik yapan Muharrem Ütri, ilk ve ortaokulu Menemen Koyundere Ortaokulu'nda okudu. Ailesinin maddi durumu yeterli olmadığı için önlük alamadığı Ütri, okulunun bağışçısı oldu.

Sınıf arkadaşının annesinin verdiği çamaşır suyu lekeli önlükle okuluna gittiğini, bu nedenle arkadaşları tarafından dışlandığını anlatan Ütri, "Yıllar sonra okuluma geldim. Benim için unutulmayacak günlerdi. Şu sıranın, bu sınıfın dili olsa da konuşsa. Neler çektiğimi kimse bilmiyor. Üzerimde beyaz önlüğün olmasının ayrımcılığını yaşadım. Arkadaşlarımla tartıştığımda, senin bir önlüğün bile yok derlerdi. İnşaatçı bir ailenin çocuğuydum. Babam tek başına çalışırdı. Maddi imkanımız yoktu. Arkadaşımın annesi bana bir önlük getireceğini söyledi. Çok duygulanmıştım. O geceyi sabah edememiştim. Arkadaşımın annesinin getirdiği önlüğün yarısına çamaşır suyu dökülmüştü. Önlüğün yarısı beyaz, yarısı maviydi. Eve geldiğimde annem de önlüğün tamamına çamaşır suyu döküp, önlüğü bembeyaz yaptı. Beşyıl boyunca o beyaz gömleği giydim. O önlük benim iş hayatımda, tüm iş görüşmelerimde bana kamçı oldu" dedi.

'BEYAZ ÖNLÜKLÜ DOKTORLARIN YETİŞMESİNİ İSTİYORUM'

Okuduğu okulun yıkılacağını öğrendiğinde yardım etmeye karar verdiği belirten Ütri, "Ağabeyimle okulun yıkılacağını duyduk. 8 yıl boyunca okulun arsa sorunları sebebiyle yapılamadığını öğrendik. Bağışçı olmaya karar verdim. Depreme dayanıklı olmadığı için okul yıkılacak, yan tarafta, okul yeniden inşa edilecek. Adım verilecek. Burada, beyaz önlüklü çocukların değil de beyaz önlüklü doktorların yetişmesini istiyorum. Eğitime çok büyük önem veriyorum" diye konuştu.

Koyundere, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR 'Beyaz önlüklü çocuk', okuduğu okulun bağışçısı oldu - Son Dakika
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